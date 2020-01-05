密州監獄連傳暴力 兩名重犯失蹤

位於帕奇曼(Parchman)的密西西比州立監獄4日傳出兩名囚犯失蹤，這是密州本星期內發生多宗監獄暴力造成至少五人死亡後的另一起獄政事件，警方已全力追查兩人下落外，也讓密州的懲戒系統情況再次受到外界關注。

密州州立監獄在4日凌晨1時45分點算人數時，發現42歲的梅伊(David May)及27歲的威廉斯(Dillion Williams)失蹤。梅伊是因為兩宗重襲擊案被判終身監禁，威廉斯是爆竊及嚴重襲擊罪被判監禁40年。

由於監獄占地甚廣，兩人究竟成功越獄還是仍在監獄內，仍待州和地方警方聯同懲教官員釐清。

自2019年12月29日起，密州三個監獄，包括位於帕奇曼州立監獄先後發生多宗暴力衝突，造成五名犯人死亡，多人受傷；最新一宗囚犯死亡案，是3日在帕奇曼州立監獄發生，獄方為平息暴力，將囚犯轉移到更安全的囚室，之後發現梅伊及威廉斯失蹤。

懲教當局表示，多宗「重大騷亂」的起因相信是由幫派衝突引起。目前全州三個州立監獄，三個由私人管理的監獄及15個地區監獄，已全部封鎖。

帕奇曼州立監獄早已因發生多宗暴力而成為黑點監獄；它最多可容納3560名男性囚犯，包括死囚；過去曾有多宗訴訟指控帕奇曼州立監獄條件不人道，例如有病得不到治療、老鼠爬上床鋪，囚犯也很容易接觸違禁品，包括毒品。

而密州整個懲教系統一直為人詬病，除了是全國最高監禁率之外，監獄系統一直存在資金短缺，獄警人數下降及囚犯遭虐待等問題。調查發現，2014年實施的監獄改革法未能取得顯著改善。

令人側目的是，就在發生連串暴力事件的這個星期，一名聯邦法官裁定私人管理的東密西西比懲教所的惡劣條件已經解決，不再存在違憲行為。