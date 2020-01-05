獵鹿悲劇！父與9歲女兒被誤認為鹿 遭射殺身亡

南卡羅來納州當局表示，一名男子與九歲女兒1日下午在南卡一處私人土地狩獵，卻被同伴獵人誤以為是鹿，遭射殺身亡。

受害人是30歲卓迪(Kim Drawdy)與九歲羅恩(Lauren Drawdy)，他們參加一場四人狩獵聚會，1日下午約2時30分時，原本在查爾斯頓(Charleston)以西約50哩處的沃特爾伯勒(Walterboro)打獵，正努力使獵物進入射擊範圍時，突然被槍擊。

科勒頓郡法醫哈維(Richard Harvey)指出，受害者是被他們獵人同伴所射殺。南卡自然資源部門發表聲明表示，自然資源部分正在調查這起案件。

死者家屬對這起致命槍擊案感到震驚。卓迪的兄弟班尼表示，當他聽到消息時，根本無法置信；他說：「這實在太令人傷心。」

官員說，目前無法立即了解受害人是否穿著橘紅色衣服，其可幫助獵人以此與獵物區分。根據自然資源部門，這起意外發生在私人土地，通常會建議活動參與者穿著橘紅色防護衣物，但並非強制要求。

南卡州依據不同地區，在私人或公共土地有許多獵鹿季節；自然資源部門指出，1日是這個私人土地獵鹿季的最後一天，卓迪與女兒卻在一場獵鹿活動被誤殺。