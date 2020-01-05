德州重症女嬰判定暫緩拔管 法庭拉鋸戰引發倫理討論

德州福和市(Fort Worth)第二上訴法院3日裁定暫緩執行下級法院裁決，延遲讓醫院終止11個月大重症女嬰的維生醫療；醫師說該女嬰相當痛苦並已不可治癒，但女嬰母親崔尼蒂‧路易斯(Trinity Lewis)說：「我希望能夠為她做決定。」

第二上訴法院要求庫克兒童醫療中心(Cook Children`s Medical Center)不可移除汀絲麗·路易斯(Tinslee Lewis)的維生醫療設備，直到法院做出最終裁決。

雖然汀絲麗到底能活多久成了法庭拉鋸戰，但也引發了倫理討論：到底誰有權利來決定哪種醫療方式對一個無法自己做決定的孩子最有利。

汀絲麗的遭遇仿如英國男嬰加德（Charlie Gard）的翻版；患了絕症的加德到底該不該使用呼吸器為生引發國際討論後，於2017年去世。

該醫院去年11月10日就援引德州法律「10日規則」，該規則准許醫院就算在家屬不同意的情況下，還是能夠依據醫師的判定移除病患依靠的維生醫療設備；該規則規定，若醫院的道德委員會(ethics committee)與醫師意見相同，又無法將把病患轉送其他醫院救治，十天後就能拔管。該醫院說，已聯絡20多家醫院，卻沒有一家願意接收治療汀絲麗。

母親崔尼蒂曾向泰倫特郡(Tarrant County)法院申請禁令，阻止醫院終止汀絲麗的維生醫療，但於2日遭一位法官否決；該醫院同意等候七天再拔管，讓崔尼蒂提出上訴。

汀絲麗自從早產出生後持續住在醫院加護病房，每天都陷入「頻死狀態」兩到三次，該醫院說，她罹患罕見心臟病「三尖瓣下移畸形」、急性收縮型心臟衰竭、慢性肺病和嚴重高血壓；去年7月經過一次呼吸中止以來，至今無法脫離人工呼吸器，仰賴機器維持呼吸與心跳。

該醫院在法庭文件中稱，汀絲麗無法將氧氣從肺部轉移到血液循環系統，而且多項手術也無法讓她的情況好轉。

母親崔尼蒂上月供稱，儘管汀絲麗接受大量鎮靜劑注射，還是能向她表達喜好，還讓她覺得有些「無禮」，她還說女兒喜歡剪指甲，不喜歡梳頭髮。