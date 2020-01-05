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川普警告：伊朗不准報復 否則鎖定52處目標猛攻！

2020-01-05 08:09聯合報 編譯季晶晶／即時報導

美國日前擊斃伊朗軍事將領，伊朗揚言報復，總統川普4日透過推特發布新一波對伊朗的威脅，警告伊朗若膽敢攻擊美國人或美國資產，美國將鎖定52處伊朗重要地點進行反擊，包括文化遺址在內。

川普推文說，美國已經鎖定伊朗的52個目標，「代表多年前被伊朗挾持的52名美國人質」。伊朗在1979年人質危機中扣住66名美國人，最終留置52人超過一年。

川普警告，那些目標「對伊朗和伊朗文化的重要性非常之高」。他又說：「那些目標和伊朗本身，將很快且猛烈地遭到痛擊。美國再也不接受威脅！」

美國總統川普4日透過推特發布新的威脅，警告伊朗不要攻擊美國人或美國資產，否則將鎖...
美國總統川普4日透過推特發布新的威脅，警告伊朗不要攻擊美國人或美國資產，否則將鎖定52處伊朗目標反擊。路透
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