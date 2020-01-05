川普警告：伊朗不准報復 否則鎖定52處目標猛攻！

美國日前擊斃伊朗軍事將領，伊朗揚言報復，總統川普4日透過推特發布新一波對伊朗的威脅，警告伊朗若膽敢攻擊美國人或美國資產，美國將鎖定52處伊朗重要地點進行反擊，包括文化遺址在內。

川普推文說，美國已經鎖定伊朗的52個目標，「代表多年前被伊朗挾持的52名美國人質」。伊朗在1979年人質危機中扣住66名美國人，最終留置52人超過一年。