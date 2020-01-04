親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美擊殺伊朗將領
美中貿協終成形
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

影／重回獵殺現場！蘇雷曼尼死無全屍 一枚戒指辨身分

都怪川普 峇里島不再是陸客最愛

2020-01-04 15:17聯合報 編譯田思怡／即時報導

南華早報報導，去年赴峇里島觀光的中國大陸遊客銳減35%，這都要怪美國總統川普、鎖定中國市場的廉價旅遊，以及峇里島日益惡化的汙染問題。

根據峇里島觀光委員會的統計，去年前10個月到峇里島的觀光客僅較前年同期成長1.2%，與2017年逾15%的大幅成長不可同日而語。2018年有650多萬觀光客到峇里島，但不保證2019年能達到這個人數。

分析師和業者說，川普啟動的美中貿易戰，使得赴東南亞旅遊的陸客整體減少，峇里島只是其中之一。

峇里島觀光委員會主席阿貢說：「我認為不只峇里島，泰國也一樣，陸客少了35%。」

他說：「不是因為香港的政治危機，是美中貿易戰。」他指出，中國政府2018年仍提供人民旅遊優惠，去年就取消了，影響出國旅遊人數。

峇里島在2002年和2005年遭到伊斯蘭恐怖攻擊後，觀光業陷入黑暗期，是陸客救了它。陸客在2002年還排不進峇里島觀光人次的前十名，過去五年已穩居第一。

但友善的峇里島人不總是歡迎陸客。多年來，他們抱怨大陸的「零團費」旅遊團，五天的行程在指定的餐廳、飯店和紀念品店消費，幾乎全是中資，峇里島人看得到賺不到。

峇里島的美國籍觀光產業分析師丹尼爾斯（Jack Daniels）說：「這樣的操作已21年，對陸客沒好處，他們吃的買的可能都多付70%。」

峇里島政府已開始關閉沒有執照的商店和中資業者。

部分旅遊業者表示，不會過度擔心陸客下滑，陸客主要影響低價市場。觀光委員會主席阿貢說：「高端市場仍很強，中國很大，但陸客不常來，我們必須推廣高端旅遊。」

部分業者認為政府應鎖定歐洲旅客，但歐洲的最大市場英國，去年只有26萬3000人次到峇里島，比起中國和澳洲的各110多萬人次，還差得遠。

空氣和海灘汙染是峇里島觀光的另一大隱憂，主要觀光區巴東的交通每下愈況，今年新年的空氣品質差一點就落入會危害有呼吸道和其他疾病者健康等級。

Fordo旅遊導覽以過度觀光和環境問題為由，將峇里島列入2020年不要去的地點。峇里島環保局紀錄顯示，2017年峇里島每天製造3800噸廢棄物，只有六成送到垃圾場。

去年赴峇里島觀光的中國大陸遊客銳減35%。圖為峇里島卡朗阿森一座寺廟，背景為阿貢...
去年赴峇里島觀光的中國大陸遊客銳減35%。圖為峇里島卡朗阿森一座寺廟，背景為阿貢火山。美聯社
分享
去年赴峇里島觀光的中國大陸遊客銳減35%。圖為峇里島的大陸觀光客資料照片。歐新社
去年赴峇里島觀光的中國大陸遊客銳減35%。圖為峇里島的大陸觀光客資料照片。歐新社
分享

峇里島陸客川普

延伸閱讀

土耳其出兵 川普立馬警告：利比亞局勢更亂

擊殺蘇雷曼尼 川普：採取行動為阻止戰爭

小布希、歐巴馬都不敢 川普為何動手

川普拉伊朗助選？民主黨警告勿開戰

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

美佛州女校長被炒後 吃喝玩樂全用學校現金卡

2020-01-04 13:03

第77屆金球獎晚宴菜單揭曉！明星們將通通吃素

2020-01-04 11:30

擔心要打仗！美青年熱搜「徵召」 弄垮兵役局官網

2020-01-04 11:09

「我痛恨中國人」西雅圖遊民攻擊亞裔

2020-01-03 15:04

「妳皮膚太黑 美容品不適用」 Ulta爆歧視

2020-01-03 15:02

美1保險公司憂氣候變遷 拒化石燃料業投保

2020-01-03 14:33

控制汙染成本高 美關2座70年代燃煤發電機組

2020-01-03 14:30

僅開放2口味 美電子煙禁令下月上路

2020-01-03 14:21

川普讓步！禁售多數加味電子菸 薄荷、菸草口味照賣

2020-01-03 14:15

從前，有個好萊塢：寫給60年代美國流行文化的情書

2020-01-03 12:17

美眾院通過彈劾 一次看懂川普兩項罪名

2019-12-19 10:14
看更多

熱門文章

小布希、歐巴馬都不敢殺蘇雷曼尼 川普為何動手？

2020-01-04 10:15

美洞穴「無頭男屍」懸案解開 竟為百年前殺妻逃犯

2020-01-03 16:46

將報復！伊朗駐UN大使：回應美國的方式就是軍事行動

2020-01-04 10:33

無人機精準斬首 美空襲狙殺伊朗高級將領

2020-01-03 17:58

影／重回獵殺現場！蘇雷曼尼死無全屍 一枚戒指辨身分

2020-01-04 12:50

影／零下26度公車出車禍！車上乘客凍成「雪人」

2020-01-03 16:34

烤比薩冒出惡臭白煙 打開烤箱發現「45公分張嘴蛇」

2020-01-04 11:11

美軍追殺？伊拉克什葉派民兵領袖車隊遇襲 六人喪生

2020-01-04 08:14

美擊斃伊朗將領 川普：採取行動以阻止戰爭發生

2020-01-04 06:22

女子瞞著父母整形 手術成功回家後竟美到認不出

2020-01-02 21:19

伊朗將軍遭定點清除 中東危局一觸即發

2020-01-03 20:10

鼻酸！雙親車禍亡 2歲童呆坐墓前喊「媽媽」

2020-01-03 19:53

遭美軍狙殺 蘇雷曼尼被喻為007加女神卡卡的複合體

2020-01-03 22:22

美國伊朗衝突升溫 時序演變一次看懂

2020-01-03 19:03

婚禮耍浪漫「放白鴿」！下秒牠斷氣墜地嚇呆全場

2020-01-03 16:24

2度拋棄！女童與街友住垃圾堆 因生父嫌「照顧麻煩」

2020-01-03 20:34

這位總統拚連任 一再利用國安危機做政治操作

2020-01-03 22:39

聖城旅不上前線 美國難痛擊

2020-01-04 00:27

蘇雷曼尼其人…卡卡＋007＋隆美爾

2020-01-04 00:21

蘇雷曼尼死 中東勢力恐失衡

2020-01-04 00:23

美國擊殺蘇雷曼尼 伊朗高層撂狠話誓言「嚴厲報復」

2020-01-03 18:20

川普令擊殺伊朗將領 美稱致力緩和情勢 陸籲克制

2020-01-03 23:33

英少女謊報輪姦？專家看自白書驚覺她「被認罪」

2020-01-03 17:17

聯合國秘書長：世界承受不起再一次波灣戰爭

2020-01-04 02:14

高階將領遭美國暗殺 伊朗舉國哀悼

2020-01-04 02:04

美伊衝突升高 分析師怎麼看

2020-01-03 19:14

伊朗遇害軍官蘇雷曼尼：從耕田窮小子晉身德黑蘭重臣

2020-01-04 12:19

美軍擊殺伊朗聖城旅指揮官後　紐約、洛杉磯加強戒備

2020-01-04 09:22

日本女教師化身網紅教料理 身材豐滿太吸睛

2020-01-02 16:49

蘇雷曼尼之死 伊朗與美結仇更深

2020-01-04 12:23

印尼洪災增至43死 近40萬人流離失所

2020-01-03 21:07

美軍無人機 炸死伊朗聖城旅指揮官

2020-01-04 00:18

美伊衝突升高 油價飆

2020-01-04 02:00

川普對北韓、伊朗「邊制裁邊談判」 策略失敗了嗎？

2020-01-03 17:57

中東局勢升溫 楊潔篪與龐培歐通話籲美克制

2020-01-04 03:31

擔心要打仗！美青年熱搜「徵召」 弄垮兵役局官網

2020-01-04 11:09

美國擊殺伊朗將領 敲開直接對抗之門

2020-01-03 21:46

伊朗戰爭英雄蘇雷曼尼 德黑蘭擴張影響力要角

2020-01-03 19:04

美國駐伊大使館 敦促美國公民立刻撤離伊國

2020-01-03 17:07

川普：遭美空襲擊殺伊朗指揮官 多年前就該被殺

2020-01-04 02:04
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top