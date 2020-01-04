都怪川普 峇里島不再是陸客最愛

南華早報報導，去年赴峇里島觀光的中國大陸遊客銳減35%，這都要怪美國總統川普、鎖定中國市場的廉價旅遊，以及峇里島日益惡化的汙染問題。

根據峇里島觀光委員會的統計，去年前10個月到峇里島的觀光客僅較前年同期成長1.2%，與2017年逾15%的大幅成長不可同日而語。2018年有650多萬觀光客到峇里島，但不保證2019年能達到這個人數。

分析師和業者說，川普啟動的美中貿易戰，使得赴東南亞旅遊的陸客整體減少，峇里島只是其中之一。

峇里島觀光委員會主席阿貢說：「我認為不只峇里島，泰國也一樣，陸客少了35%。」

他說：「不是因為香港的政治危機，是美中貿易戰。」他指出，中國政府2018年仍提供人民旅遊優惠，去年就取消了，影響出國旅遊人數。

峇里島在2002年和2005年遭到伊斯蘭恐怖攻擊後，觀光業陷入黑暗期，是陸客救了它。陸客在2002年還排不進峇里島觀光人次的前十名，過去五年已穩居第一。

但友善的峇里島人不總是歡迎陸客。多年來，他們抱怨大陸的「零團費」旅遊團，五天的行程在指定的餐廳、飯店和紀念品店消費，幾乎全是中資，峇里島人看得到賺不到。

峇里島的美國籍觀光產業分析師丹尼爾斯（Jack Daniels）說：「這樣的操作已21年，對陸客沒好處，他們吃的買的可能都多付70%。」

峇里島政府已開始關閉沒有執照的商店和中資業者。

部分旅遊業者表示，不會過度擔心陸客下滑，陸客主要影響低價市場。觀光委員會主席阿貢說：「高端市場仍很強，中國很大，但陸客不常來，我們必須推廣高端旅遊。」

部分業者認為政府應鎖定歐洲旅客，但歐洲的最大市場英國，去年只有26萬3000人次到峇里島，比起中國和澳洲的各110多萬人次，還差得遠。

空氣和海灘汙染是峇里島觀光的另一大隱憂，主要觀光區巴東的交通每下愈況，今年新年的空氣品質差一點就落入會危害有呼吸道和其他疾病者健康等級。