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美佛州女校長被炒後 吃喝玩樂全用學校現金卡

2020-01-04 13:03世界日報 記者張聲肇／綜合報導

前私校校長用學校現金卡拼命消費。圖擷自Palm Beach Post
前私校校長用學校現金卡拼命消費。圖擷自Palm Beach Post
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美國佛州西棕櫚灘 (West Palm Beach)一家私立學院的前校長利用學校的現金卡大肆個人消費，在新年前夕，以盜竊、洗錢和詐騙罪名被逮捕。

布蘭達‧葛林(Brenda Lee Green)曾在健康職涯學院(HCI College)擔任一屆三年校長，2017年9月就被開除。校董不願說明被開除原因，也不評論檢警調查結果。

有關當局說，她被逮捕的罪證包括用校款購置粉紅色的蘋果手表，在洛杉磯紐約住高級飯店，最大一筆消費是用4萬339元購買多張禮物卡，總共竊取學校8萬2000元。

這家學院在羅德岱堡也有分校，主要訓練想當急救員的學生，幫他們取得證照。

葛林自己雇用的簿記員2017年7月發現，她報帳和收據不符，開始起疑。葛林告訴簿記員，收據放在辦公室，簿記員不相信，告到學校董事會。

董事會開始追究收據何在，發現滿箱子的收據凌亂不堪，不少是私人花費的，2017年10月，通知警方，請展開調查。

調查發現，她的收據包括非公務在加州的飯店消費兩次，租車兩天，她自己、丈夫和女兒從洛杉磯飛到羅德岱堡的機票。

此外，她也透過Expedia訂購來回紐約的行程三趟。她走到哪兒，都用學校的現金卡購物、消費、買禮物卡。

她的蘋果智能手表、兩台惠普手提電腦、軟體和紫色水瓶都是從Best Buy買來的。禮品卡有1萬5700元從沃爾瑪購得；7100元從沃爾葛林(Walgreens)購得，並在沃爾葛林買了2萬5338元東西。用禮物卡從亞馬遜網購也將近6000元。

調查人員說，去年8月之前，找不到她來應訊。她在除夕當天被逮捕後，以3萬5000元被保釋。

洛杉磯紐約沃爾瑪

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