擔心要打仗！美青年熱搜「徵召」 弄垮兵役局官網

美軍3日以無人機空襲，擊殺伊朗革命衛隊指揮官蘇雷曼尼，引發伊朗揚言「嚴厲報復」。擔心美國即將再次陷入中東戰火，滿18歲填過兵役登記的美國年輕人，紛紛上網搜尋自己是否會被徵召入伍，導致聯邦兵役登記局的網站大當機。

美國法律規定，想申請聯邦助學金與助學貸款等福利，或進入聯邦政府工作的人，都得先在兵役登記局官網完成登記。原本在和平時期，這只是形式上的必要手續，目的是為了讓政府掌握國內兵役人口總數等資訊。

但隨著美軍周五空襲，與伊朗爆發戰爭的態勢急遽升高，「第三次世界大戰」成為社群媒體的熱搜關鍵詞。網路上更傳言，為了申請就學補助而進行過兵役登記的男生，等於填下「自願入伍令」。擔心的年輕人因此湧入兵役登記局官網查詢，造成網站大當機，直至截稿時仍未修復。此外，「躲避徵召」（Dodge Draft）的搜尋次數也在短時間內爆增。

兵役登記局3日晚間推文指出：「由於假訊息流傳，我們網站目前出現高流量。若您要進行登記或查詢，請稍後再嘗試。」

多家美媒趕緊出面闢謠，指出這樣的擔心是多餘的。因美軍現採行募兵制，擁有120萬常備軍；上一次徵召役男入伍要回溯到1973年，該制度在越戰後廢除，如果要重新實施，必須經過國會立法及總統簽署。