親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美擊殺伊朗將領
美中貿協終成形
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

「槍斃說」引戰 張國煒：不喜歡、我道歉

獨／街頭藝人歌手染毒 女刑警粉絲心痛法辦

擔心要打仗！美青年熱搜「徵召」 弄垮兵役局官網

2020-01-04 11:09聯合報 編譯梁采蘩／即時報導

美軍3日以無人機空襲，擊殺伊朗革命衛隊指揮官蘇雷曼尼，引發伊朗揚言「嚴厲報復」。擔心美國即將再次陷入中東戰火，滿18歲填過兵役登記的美國年輕人，紛紛上網搜尋自己是否會被徵召入伍，導致聯邦兵役登記局的網站大當機。

美國法律規定，想申請聯邦助學金與助學貸款等福利，或進入聯邦政府工作的人，都得先在兵役登記局官網完成登記。原本在和平時期，這只是形式上的必要手續，目的是為了讓政府掌握國內兵役人口總數等資訊。

但隨著美軍周五空襲，與伊朗爆發戰爭的態勢急遽升高，「第三次世界大戰」成為社群媒體的熱搜關鍵詞。網路上更傳言，為了申請就學補助而進行過兵役登記的男生，等於填下「自願入伍令」。擔心的年輕人因此湧入兵役登記局官網查詢，造成網站大當機，直至截稿時仍未修復。此外，「躲避徵召」（Dodge Draft）的搜尋次數也在短時間內爆增。

兵役登記局3日晚間推文指出：「由於假訊息流傳，我們網站目前出現高流量。若您要進行登記或查詢，請稍後再嘗試。」

多家美媒趕緊出面闢謠，指出這樣的擔心是多餘的。因美軍現採行募兵制，擁有120萬常備軍；上一次徵召役男入伍要回溯到1973年，該制度在越戰後廢除，如果要重新實施，必須經過國會立法及總統簽署。

不過，這並不代表可以逃避兵役登記。美國法律規定，所有年齡在18-25歲之間的美國男性公民和無公民資格的男性移民，都要在滿18歲後30天內進行兵役登記，未登記者最高可重罰25萬美元或服刑5年。

2019年12月31日，美軍士兵防衛美國駐巴格達大使館。圖／法新社
2019年12月31日，美軍士兵防衛美國駐巴格達大使館。圖／法新社
分享
美軍3日以無人機空襲，擊殺伊朗革命衛隊指揮官蘇雷曼尼，引發伊朗揚言「嚴厲報復」。...
美軍3日以無人機空襲，擊殺伊朗革命衛隊指揮官蘇雷曼尼，引發伊朗揚言「嚴厲報復」。擔心美國即將再次陷入中東戰火，滿18歲完成過兵役登記的美國年輕人，紛紛上網搜尋自己是否會被徵召入伍，導致聯邦兵役登記局的網站大當機。Google
分享
「躲避徵召」（Dodge Draft）的搜尋次數也在短時間內爆增。Google
「躲避徵召」（Dodge Draft）的搜尋次數也在短時間內爆增。Google
分享

美軍伊朗空襲

延伸閱讀

將報復！伊朗駐UN大使：回應美國的方式就是軍...

小布希、歐巴馬都不敢殺蘇雷曼尼 川普為何動手...

美擊殺伊朗將領 稱他密謀置美國人於險境

美擊斃伊朗將領 川普：採取行動以阻止戰爭發生

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

第77屆金球獎晚宴菜單揭曉！明星們將通通吃素

2020-01-04 11:30

「我痛恨中國人」西雅圖遊民攻擊亞裔

2020-01-03 15:04

「妳皮膚太黑 美容品不適用」 Ulta爆歧視

2020-01-03 15:02

美1保險公司憂氣候變遷 拒化石燃料業投保

2020-01-03 14:33

控制汙染成本高 美關2座70年代燃煤發電機組

2020-01-03 14:30

僅開放2口味 美電子煙禁令下月上路

2020-01-03 14:21

川普讓步！禁售多數加味電子菸 薄荷、菸草口味照賣

2020-01-03 14:15

從前，有個好萊塢：寫給60年代美國流行文化的情書

2020-01-03 12:17

燃煤發電繼續式微 美國關閉兩個70年代機組

2020-01-03 11:17

美眾院通過彈劾 一次看懂川普兩項罪名

2019-12-19 10:14
看更多

熱門文章

美洞穴「無頭男屍」懸案解開 竟為百年前殺妻逃犯

2020-01-03 16:46

美無人機發射數枚飛彈擊殺伊朗指揮官 伊朗要報復

2020-01-03 13:02

無人機精準斬首 美空襲狙殺伊朗高級將領

2020-01-03 17:58

澳洲野火已燒掉1.5個台灣！ 雪梨日損10億

2020-01-03 14:23

影／零下26度公車出車禍！車上乘客凍成「雪人」

2020-01-03 16:34

將報復！伊朗駐UN大使：回應美國的方式就是軍事行動

2020-01-04 10:33

小布希、歐巴馬都不敢殺蘇雷曼尼 川普為何動手？

2020-01-04 10:15

美擊斃伊朗將領 川普：採取行動以阻止戰爭發生

2020-01-04 06:22

美軍追殺？伊拉克什葉派民兵領袖車隊遇襲 六人喪生

2020-01-04 08:14

伊朗將軍遭定點清除 中東危局一觸即發

2020-01-03 20:10

期末考撞期閨密婚禮 她穿伴娘禮服在考場視訊致詞

2020-01-03 13:36

遭美軍狙殺 蘇雷曼尼被喻為007加女神卡卡的複合體

2020-01-03 22:22

鼻酸！雙親車禍亡 2歲童呆坐墓前喊「媽媽」

2020-01-03 19:53

美國伊朗衝突升溫 時序演變一次看懂

2020-01-03 19:03

烤比薩冒出惡臭白煙 打開烤箱發現「45公分張嘴蛇」

2020-01-04 11:11

婚禮耍浪漫「放白鴿」！下秒牠斷氣墜地嚇呆全場

2020-01-03 16:24

蘇格蘭河流出現「煎餅冰」 目擊者稱35年來首見

2020-01-03 13:54

這位總統拚連任 一再利用國安危機做政治操作

2020-01-03 22:39

聖城旅不上前線 美國難痛擊

2020-01-04 00:27

2度拋棄！女童與街友住垃圾堆 因生父嫌「照顧麻煩」

2020-01-03 20:34

蘇雷曼尼死 中東勢力恐失衡

2020-01-04 00:23

巴菲特：上市公司投資該專注股東利益 非ESG原則

2020-01-03 14:55

蘇雷曼尼其人…卡卡＋007＋隆美爾

2020-01-04 00:21

川普令擊殺伊朗將領 美稱致力緩和情勢 陸籲克制

2020-01-03 23:33

美國擊殺蘇雷曼尼 伊朗高層撂狠話誓言「嚴厲報復」

2020-01-03 18:20

英少女謊報輪姦？專家看自白書驚覺她「被認罪」

2020-01-03 17:17

聯合國秘書長：世界承受不起再一次波灣戰爭

2020-01-04 02:14

那些沒賣出的耶誕樹 後來去哪兒了？

2020-01-03 14:00

影／領導救災不力！澳洲總理視察 災民拒握手要他滾

2020-01-03 12:32

中國滑雪隊「發威」 命挪威圖書館下架敏感書籍

2020-01-03 15:10

美伊衝突升高 分析師怎麼看

2020-01-03 19:14

被成衣業產生的汙染震懾落淚 她創辦永續品牌

2020-01-03 15:05

美軍擊殺伊朗聖城旅指揮官後　紐約、洛杉磯加強戒備

2020-01-04 09:22

高階將領遭美國暗殺 伊朗舉國哀悼

2020-01-04 02:04

印尼洪災增至43死 近40萬人流離失所

2020-01-03 21:07

「我痛恨中國人」西雅圖遊民攻擊亞裔

2020-01-03 15:04

美軍無人機 炸死伊朗聖城旅指揮官

2020-01-04 00:18

川普對北韓、伊朗「邊制裁邊談判」 策略失敗了嗎？

2020-01-03 17:57

中東局勢升溫 楊潔篪與龐培歐通話籲美克制

2020-01-04 03:31

美伊衝突升高 油價飆

2020-01-04 02:00
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top