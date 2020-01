美國總統川普2日下令狙殺伊朗革命衛隊精銳單位聖城旅旅長蘇雷曼尼得手後,3日在推特宣稱蘇雷曼尼要為許多在中東喪生和受傷的美國人負責,還不忘補上一句:「多年以前他就該被幹掉了!」( He should have been taken out many years ago!)。

蘇雷曼尼在1998年當上聖城旅指揮官,一幹就是超過20年,美國經歷了柯林頓、小布希和歐巴馬3位總統,川普自我吹噓之際不忘「酸」前任。民主黨總統參選人拜登等人則批評,川普此舉未先知會國會,可能讓中東情勢更加緊張。