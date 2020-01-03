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川普對北韓、伊朗「邊制裁邊談判」 策略失敗了嗎？

2020-01-03 17:57經濟日報 編譯湯淑君／綜合外電

彭博資訊報導，2020年才剛展開，美國總統川普就面臨雙重外交挑戰。川普上任以來最大膽的兩項外交計畫，包括解除北韓核武威脅和約束伊朗，都面臨挫敗。

北韓領導人金正恩1日宣稱，不再受之前答應暫停測試核子飛彈和炸彈的承諾約束，並警告不久後將以「新型戰略武器」震驚美國。前一天，伊朗支持的民兵包圍並試圖衝入美國駐巴格達大使館。

發生這兩起事件，使川普自稱能解決北韓、伊朗問題的說詞受到嚴峻考驗。川普宣稱，藉實施制裁加諸「極大壓力」，可把這些敵國逼上談判桌，然後發揮他的個人魅力讓他們與美國關係化敵為友、準備妥協，如此一來便可解決前幾任美國總統所克服不了的挑戰。然而，事實上，伊朗經濟即使已因制裁而受重創，仍拒絕談判，而金正恩雖然三度與川普會晤，至今仍拒絕退讓。

在小布希總統時代曾任美國駐埃及和以色列大使、現任普林斯頓大學教授Daniel Kurtzer說：「川普即使對自己想要什麼有概念，但顯然沒有任何策略可言，而且他太急著宣告勝利。」

近日來的事件顯示，川普所謂的外交進展講好聽一點是尚未成熟，講難聽一點可說是純屬虛幻。川普政府官員則強調，現在就遽下斷語，言之過早。

美國國務院伊朗事務特別代表胡克（Brian Hook）表示，伊朗目前處境有如被逼到牆角時「驚恐反擊」的狀態。他說：「這個政權十分清楚現在承受的經濟壓力，也明白很難繼續撐下去，所以他們出手反擊。」

國務卿龐培歐表示，美國與北韓關係已比川普2017年就職時改善，並預期北韓可望「在外交途徑上」加入美國。

然而，情勢可能迅速惡化。

目前為止，川普對北韓一再發射短程飛彈不予理會，儘管這些舉動違反聯合國制裁決議。倘若北韓進一步進行核子測試，或發射長程火箭，則可能觸發更強硬的行動，例如，美國最起碼可能恢復與南韓聯合軍事演習。

伊朗方面，緊張情勢也可能愈演愈烈，演變成直接對峙。龐培歐已表明，若伊朗伊斯蘭共和國或其代表勢力攻擊美軍，將會招致「果決的回應」。美國國防部長艾思博（Mark Esper）對記者表示，將採取「先發制人的行動」阻止伊朗支持的民兵未來再發動攻擊，而不只是事後以空襲還擊。

川普本人則顯得老神在在。新年前夕，被問到金正恩若恢復測試洲際彈道飛彈將如何反應時，川普告訴記者：「到時我會處理。」回應伊朗問題時，川普推文警告伊朗若發動攻擊，會有嚴重後果：「他們將付出非常重大的代價！這不是警告，這是威脅。新年快樂！」

民主黨籍議員批評，川普對北韓和伊朗「一邊制裁，一邊談判」的做法，已經失敗。不過，一些分析師同意川普政府的說法，也認為現在就排除最終可能成功的展望，還言之過早。

華盛頓「全球政策中心」（Center for Global Policy）創始主任Kamran Bokhari說：「現在情勢仍在發展中，尚未塵埃落定，我們無法對每個轉折都逐一評估。世人還忘了一件事，就是在毫無敵意的情況下，談判是不會發生的。在談判過程進入成熟階段之前，戰鬥場域仍會活動頻繁。」

新年伊始，美國總統川普對北韓和伊朗的外交政策就遭遇重大考驗。路透
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川普伊朗北韓

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