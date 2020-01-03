「妳皮膚太黑 美容品不適用」 Ulta爆歧視

一名非裔婦女在社群媒體表示，她到新澤西州一家Ulta美容店做美容，但店員說她的皮膚太黑，店內的多數美容品對她都不適用。

家住休士頓的艾伯妮·倫敦(Ebony London)說，她到新州是參加嬰兒洗禮，2019年12月28日洗禮前，先到Holmdel鎮的Ulta美容店做美容。她帶來了美容樣品，但店員卻說她的皮膚太黑。

倫敦在社群媒體貼出她希望的美容樣品圖片，和店員給她美容的實際效果，並註明店員告訴她，他們已盡了最大努力。店員還追問倫敦，她以前是否做過專業美容。

倫敦說，Ulta美容店的所有人似乎都嫌棄她，認為她的膚色是個問題，她彷彿是在1990年，感到沮喪悲哀。

倫敦說，她做完美容後對美容師表示，對美容效果不滿意，但對方稱是有20年經驗的美容師，從來沒人表示過不滿意。

Ulta公司2日聲明說，公司為員工提供專業教育以及多元化和包容性的培訓，為顧客提供最佳服務，顧客滿意是他們的最高宗旨，公司對顧客的任何不滿都都持零容忍態度。

截至2日上午，倫敦的帖文點擊率超過2500次，評論近300條，其中多數是表示支持。

倫敦說，事發時，Holmdel店的經理和Ulta公司的一名經理都在現場，但兩人當時都沒介入，他們是想大事化小。如今美容店的經理表示要為她重做美容，但被倫敦拒絕，因為她已不需要，並將返回休士頓。倫敦說，商店還允諾給她一袋化妝品，以作為補償。

業界人士表示，適合非裔婦女的化妝長期以來就是美容界關注的問題，雖然目前的種類很多，但仍有很大發展空間。

Ulta公司去年因為部分店員在店內鼓吹種族偵防言論而被控；該公司表示，公司倡導平等包容，致力於創造友善的環境，種族偵防違背公司的政策與培訓。