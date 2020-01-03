「我痛恨中國人」西雅圖遊民攻擊亞裔

西雅圖一名男子耶誕節晚上在市區一條街道攻擊幾名韓裔男子，並大叫「我痛恨中國人」；西雅圖檢方2日宣布，這名男子已被控仇恨犯罪。

30歲的羅伊 (Aaron Rowe)被控三項刑事罪，包括惡意惡作劇、惡意騷擾和仇恨犯罪；他已遭收押，預定13日出庭，保釋金訂在1萬5000元。

警方說，四名分別來自加州、密蘇里州和韓國的韓裔男子，耶誕節晚上在西雅圖市區遊覽，卻在太古廣場發現「一名氣勢洶洶的男子」開始跟蹤他們。他們感到不安，因此躲進旁邊的AMC電影院，直到電影院打烊。

但是，他們出來後，這個「咆哮怒吼」的男子繼續跟蹤他們，並大叫「我痛恨中國人」和「該死的中國人」，接著從後面出拳攻擊他們中的一人，然後揮手打另一人的耳光，還罵他們「孬種」。

羅伊當晚稍後在旁邊一家凱悅大飯店代客泊車區拿走兩把雨傘，用以打破旅館一扇窗戶而被捕。

檢方說，這是羅伊一個月內第三次被送進監獄收押。

西雅圖市區協會說：「到西雅圖的遊客都應在我們市中心感到安全。最近的連串被捕顯示這個人沒有獲得應有的協助。我們必須修補未能滿足社區和違法慣犯需求的系統。」

羅伊前科累累，自2016年以來先後16度被捕，罪名包括惡意惡作劇、破壞財物、攻擊和騷擾。他2004和2016年分別被判定觸犯攻擊重罪，也曾九度被判定觸犯嚴重行為不檢罪行。

他被捕時向警察供認的住址是附近一處遊民收容所。