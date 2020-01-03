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川普讓步！禁售多數加味電子菸 薄荷、菸草口味照賣

2020-01-03 14:15世界日報 編譯陳韻涵郭宣含／綜合2日電

川普政府2日宣布，下個月起禁售大多數甜味和水果加味的小型電子菸彈(cartridge-based，存放電子菸液的封閉彈匣)，加味菸廣受中學和高中學生喜愛，但此禁令不適用薄荷腦和菸草香味電子菸，或電子菸專賣店的「開放系統電子菸」(Open Tank System)。

這項禁令也全面豁免大型霧化器提供填充液的(tank-based)電子菸，這類電子菸可讓癮君子混合客製化的尼古丁加味，滿足成人不同口味愛好，而且主要在電子菸專賣店販售。

川普總統去年9月宣布全面禁售菸草口味以外的所有加味電子菸，對抗未成年抽電子菸傳染病，如今只推行部分禁令形同一大讓步，數十億元電子菸市場的絕大部分也得以保留。這項政策變更象徵數千家霧化器電子菸專賣店業者的重大勝利，令業者如釋重負。

這項禁令將適用「Juul Labs」等熱門電子菸品牌中所有菸彈的系統，以及電子菸專賣店販售的「開放系統電子菸」。

Juul、Njoy等電子菸採用拋棄式的預先填裝菸彈，許多在便利商店販售，而Juul已停售加味菸彈，僅剩薄荷腦和菸草香味。

川普2日宣布前表示：「我們必須保護我國家庭，但同時這是個巨大產業，我們也希望保護產業。」

官員表示，當局這項舉措是雙方妥協的結果，一派是推動年輕族群電子菸綜合加味禁令的政府官員，一派是川普競選團隊等白宮人士，後者提醒川普，打壓電子菸產業可能造成失業和政治影響。

官員已將買菸年齡提高至21歲，確保當局更有效率的解決年輕人吞雲吐霧的問題。

反對菸草維權人士立刻譴責當局豁免薄荷腦和霧化器式電子菸，指控政府迎合業者壓力。健康團體警告，只要薄荷腦加味還在市場上，年輕人就會改抽這個口味的電子菸。

這項禁令招致「兒童禁菸運動」(Campaign for Tobacco-Free Kids)主席麥耶斯(Matthew Myers)的猛烈批評，他在聲明中說，「這項政策打破當局對兒童和家庭廢除加味電子菸的承諾，這種電子菸造成青少年尼古丁成癮的流行病。」

麥耶斯在聲明中表示，「豁免薄荷腦和排除所有的液體加味產品的政策，無法阻絕青年電子菸流行病」，並引用最新數據指出，開放系統電子菸逐漸受年輕人歡迎，卻被當局豁免。

電子菸川普

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