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燃煤發電繼續式微 美國關閉兩個70年代機組

2020-01-03 11:17聯合報 編譯胡夢瑋／即時報導

美國蒙大拿州將關閉兩個70年代燃煤發電機組。圖為燃煤發電示意圖。路透
美國蒙大拿州將關閉兩個70年代燃煤發電機組。圖為燃煤發電示意圖。路透
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美國西部最大燃煤發電廠之一科爾斯特里普電廠將在4日關閉四個機組中的兩個老舊機組，剩餘兩個機組預計最快2025年前關閉。

Talen能源發言人威廉斯（Taryne Williams）2日表示，蒙大拿州科爾斯特里普電廠一號、二號機組將在燃煤耗盡後立刻關閉。兩個機組建於蒙大拿州及俄懷明州大量開採煤礦的1970年代。

該發電廠約有300名員工，也是科爾斯特里普周邊城鎮（約2300人）的經濟主要動力。由於需要花錢加強汙染控制，燃煤發電廠營運成本上升，已經無法與再生能源及廉價天然氣發電競爭。

威廉斯表示，部分員工將會調整工作內容，從事將持續到2020年年中的機組除役作業。她說，由於公司考慮到剩下兩個機組員工人數需求，因此沒有具體時間表。她說，Talen能源「致力於做對員工正確的事情」，並且協助受機組關閉影響的員工尋找新工作。

雖然蒙州官員試圖保持煤炭供應，但近幾年美國煤炭需求崩潰，外界早已預期該廠一、二號機組將會關閉。

蒙大拿州議會代表科爾斯特里普的共和黨議員安克尼說，「煤炭能做的比供應家庭能源還多，煤炭資助我們的公立學校、基礎建設、公園及圖書館」。

科爾斯特里普剩餘兩個機組建於1980年代，由六個公共事業持有股份，大部分股東正在為最早於2025年停止營運做準備。然而，其中一個股東Northwestern能源打算讓科爾斯特里普繼續營運至2040年，並在去年12月宣布，希望以一美元收購Puget Sound能源在科爾斯特里普四號機組的部分股份。

圖書館再生能源

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