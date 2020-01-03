川普連任絆腳石？費城聯準銀 預測9個州陷入經濟衰退

費城聯準銀行預估，美國多達9個州的經濟成長在未來6個月內將陷入衰退。 路透 分享 facebook

費城聯準銀行最新的預測指出，未來6個月美國有9個州將會陷入經濟衰退，是10年前金融危機結束以來，數目最多的一次。

彭博資訊指出，經濟前景看壞，為美國總統川普尋求連任帶來陰影。

彭博資訊引用這份預測報告指出，西維吉尼亞州的經濟萎縮幅度將會最大，賓州則面臨2009年5月以來最嚴重的衰退。其他預料半年內經濟也會萎縮的州分別是：德拉瓦州、蒙大拿州、奧克拉荷馬州、佛蒙特州、新澤西州、肯塔基州和康乃迪克州。

費城聯準銀行預測6個月內經濟成長所用的各州指標包括：建屋許可、首度失業保險請領、10年期公債與3個月期國庫券利差等。