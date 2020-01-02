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專家預估：今年美股漲幅不如去年

2020-01-02 23:05經濟日報 編譯陳律安／綜合外電

2019年美股表現優異，但進入2020年，美股能否繼續飆升？

在新的一年，美股面臨幾項阻礙，包括聯準會（Fed）停止降息、減稅帶動經濟的效益消散殆盡，以及美中貿易雖有進展但仍未達成全面貿易協議，因此美股2020年的上漲動能將不如去年，但投資人仍有許多理由樂觀。

美國就業市場健康、消費者支出依舊強勁，是經濟成長的好兆頭。聖路易聯準銀行預期，美國2020年經濟成長率將不到2%，但若美中貿易緊張情勢緩解、及全球成長增速，有助於提升美國經濟成長率。

美國總統川普日前表示，將在元月15日與中國大陸簽署第一階段貿易協議，另一方面，這些國家與法國，德國，巴西和阿根廷等其他美國貿易夥伴仍有很多談判和緊張關係，將延續到新的一年。投資人預期，美股2020年將繼續上漲，但即便是最看漲的分析師也預估，今年股市漲幅將不如去年。

LPL Financial首席投資策略師林區預期，今年標普500指數將升抵3,250點至3,300點，漲幅為0.9%至2.5%。花旗集團則認為，今年標普500指數將升至3,375點，漲幅略低於5%。美國合眾銀行財富管理首席股票策略師桑德文預估，今年標普500指數將攀抵3,325點，漲幅3%。不過，這些預估與去年標普500指數29%的強勁漲幅，形同小巫見大巫。

道瓊工業指數、標普500指數、那斯達克指數2019年皆漲至近歷史高點，各別漲幅都逾20%。林區表示，去年美股受股價上揚推升，而今年拉抬美股的主力將是企業獲利。

美中貿易局勢漸趨明朗，有助於企業獲利。企業在2019年因為展望不明而減少投資，但2020年的企業支出及生產力料將回溫。受美中貿易戰衝擊而疲軟的美國製造業部門，也可望復甦。

然而，2020年的市場仍面臨一些風險，最主要的風險來自政治層面。今年11月的美國總統大選，恐阻礙美股升勢。市場的反應，取決於誰將代表民主黨挑戰現任總統川普。投資人也將密切檢視總統候選人的財政及經濟政策。

在此同時，由於美股股價居高不下，可能促使投資人往其他地方找尋更佳的投資機會，不利於美股。另外，有一些利空雖非迫在眉睫，但有可能終結長達十年的美股多頭走勢，這些值得投資人關注的風險包括：利率上升、油價走高、或終結史上最長經濟擴張期的衰退。

三菱日聯銀行首席金融經濟學家魯基說，即便如此，這個十年仍會在股市配置資金，因為聯準會的政策壓低了債券殖利率及儲蓄帳戶的利率。

聯準會在2019年為刺激經濟而三度降息，今年料將按兵不動。低利率是股市利多，將支撐2020年的美股表現。

專家認為，2020年美股漲勢將不如去年。美聯社。
專家認為，2020年美股漲勢將不如去年。美聯社。
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美股標普

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