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2月3日初選開跑 15參選人火併愛阿華州造勢92場

2020-01-02 18:42世界日報 編譯陳韻涵／綜合1日電

民主黨2月3日將舉行愛阿華州「黨團會議」選舉，15名參選人在率先開跑的初選州重要活動前，安排了92場造勢活動，希望讓多數未決的愛州選民下定決心。

愛州州立大學(ISU)民調顯示，聯邦參議員布克(Cory Booker)在愛州的支持率為3%；布克在元旦當天安排三場歡迎會，分別在克雷斯頓(Creston)、席南多( Shenandoah)和康瑟布拉弗斯(Council Bluffs)與選民握手。

其他參選人的行程也很滿，億萬富翁史泰爾(Tom Steyer)在康瑟布拉弗斯(Council Bluffs)主持市政廳會議，前副總統白登(Joe Biden)、聯邦參議員柯洛布查(Amy Klobuchar)和桑德斯(Bernie Sanders)2日各有活動。

桑德斯在塔馬(Tama)和馬斯卡廷(Muscatine)舉行市政廳會議，柯洛布查在蘇瀑市(Sioux Falls)文藝中心辦活動，白登將在安納莫薩(Anamosa)全國機車博物館(NMM)辦活動，再參加德拉瓦郡農募集會。

愛州「第摩因紀事報」(DMR)與有線電視新聞網(CNN)去年11月中旬以來的民調顯示，印第安納州南灣市長布塔朱吉(Pete Buttigieg)在愛州贏得25%選民支持，僅次於聯邦參議員華倫(Elizabeth Warren)的26%，白登和桑德斯則以15%形成拉鋸。

ISU去年12月中以來的民調顯示，布塔朱吉的支持率24%、桑德斯21%、華倫18%、白登15%；柯洛布查在各項民調的平均支持率為6%；前聯邦眾議員迪蘭尼(John Delaney)的支持率不到1%，他本月在愛州安排28場活動，力挽狂爛。

各參選人14日將參加由DMR和CNN在德瑞克大學(Drake University)舉行的辯論。

DMR、CNN和Mediacom去年9月的共同民調顯示，僅20%選民心意已決，另有63%的人可能改變心意。

愛阿華民調(Iowa Poll)去年11月訪查結果顯示，30%的選民已有屬意人選，但仍有62%的受訪者說可能轉變支持意向。

愛州黨團會議之後，下個決戰關鍵分別是2月11日的新罕布夏州初選和2月22日的內華達州黨團會議。

民調桑德斯CNN

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