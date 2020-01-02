第4季募款逾2470萬 布塔朱吉備好銀彈準備打長期戰

印第安納州南灣(South Bend)市長布塔朱吉(Pete Buttigieg)表示，他過去三個月募得超過2470萬元，全國競選團隊職員約500人，顯示財務和組織層面都已足夠強勁參加總統初選提名。

布塔朱吉的競選經理施米爾(Mike Schmuhl)1日在備忘錄中寫道，73萬3000人總共捐款200萬元，且自布塔朱吉宣布參選以來共募得7600萬元；這讓布塔朱吉成為民主黨最具吸金能力的總統參選人之一。

這對布塔朱吉而言堪稱一大勝利，他1日卸下南灣市長職責，且因接受富豪巨額捐款曝光而招致批評。

布塔朱吉的競選團隊在募款活動宣布會上表示，每人捐款平均38元，巨額捐款帶來很棒的結果，讓布塔朱吉2019年第四季募款超過第三季募得的1920萬元。

施米爾另表示，團隊已在初選州開設65個辦事處，其中2月即將登場的民主黨第一個愛阿華州就有35處。

布塔朱吉在愛阿華州的三項民調中保持領先，但他在全國民調中仍居中，且面臨未獲廣泛選民認可能力的問題。

其他參選人還沒宣布第四季募款所得，各競選團隊公布上一季募款數額的期限為1月底。

華裔企業家楊安澤(Andrew Yang)透過社群媒體表示，競選團隊過去幾天就透過線上募資超過400萬元。

前副總統白登(Joe Biden)說，12月已達到1500萬的季目標，約是整個夏季的總和。

白登團隊在最近的募款電郵中寫道，白登希望第四季募款總額超越此前巔峰、2019年第二季的2200萬元。

聯邦參議員華倫(Elizabeth Warren，麻州)的競選活團隊在上周寄出的募款電郵中寫道，第四季已募得1700萬元，略遜於第三季的2460萬元。

華倫上月在洛杉磯的辯論中批評布塔朱吉迎合富裕捐款人，批評指她在職涯中大部分時間也透過類似方式募款。