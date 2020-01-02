親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿協終成形
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

參謀總長沈一鳴大體送往三總 官兵敬禮淚送

還原高難度救援黑鷹前後折一起 參謀總長卡座艙

全民健保計畫飽受攻訐 華倫聲勢挫改打反腐敗

2020-01-02 18:42世界日報 記者胡玉立／綜合報導

跡象顯示，選情明顯落後的民主黨總統參選人、麻州聯邦參議員華倫（Elizabeth...
跡象顯示，選情明顯落後的民主黨總統參選人、麻州聯邦參議員華倫（Elizabeth Warren），正設法平撫外界對她所主張的「全民聯邦醫療保險」（Medicare for all）的擔憂。 歐新社
分享
跡象顯示，選情明顯落後的民主黨總統參選人、麻州聯邦參議員華倫（Elizabeth Warren），正設法平撫外界對她所主張的「全民聯邦醫療保險」（Medicare for all）的擔憂。在最近幾場競選造勢活動中，除非有人提問，否則華倫都避免深入討論這項在她政見中最大膽、也最有可能改變選民生活的昂貴計畫。

華倫競選團隊11月公布20頁的「全民健保計畫」白皮書，建議在未來10年內新增20兆5000億元預算推動全民聯邦醫保計畫。隨即遭到兩黨人士猛烈抨擊嘲笑。在一連數月「全民聯邦醫療保險」遭到其他參選人質疑和反彈後，華倫近來明顯避免碰觸這項堪稱她各項政見中最雄心勃勃、也最昂貴的計畫。

距離總統大選前哨戰—全美最早舉行黨團會議的愛阿華州「黨團會議」還剩五周，華倫上周末在愛州的造勢衝刺活動演說總結，均以根除華府腐敗現象為主軸。12月31日她在波士頓的一場演講再次重申反腐敗，並要求選民「想像」後川普時代。從頭到尾，她只提到一次「全民聯邦醫療保險」。

華倫的競選助手堅稱，打擊腐敗始終一直都是華倫的重點。華倫29日在愛阿華州一場記者會中則說，全民聯邦醫療保險在愛州活動較少受到關注，是因為她接受各種提問，選民有別的關切焦點。

面對外界的否定聲浪，華倫競選團隊表示，華倫的健保計畫比白登和布塔朱吉的提議都要全面，在如何實施和資助單一付款人制度方面，比桑德斯的提案還要詳細。華倫在康瑟布拉弗斯表示，她的立場仍然與伯尼一致，那就是要為所有人提供醫療保險，「我仍然認為這才是正確的。」

華倫的全民健保政見對她的選情造成多大傷害，目前還很難說。根據過去兩個月發布的全國民調，華倫落後於桑德斯。華倫競選團隊最近幾天還宣布，年底前的籌款情況減少，各方普遍認為她的籌款情況不如桑德斯。

但是，對許多剛剛在上周末參加了愛阿華州集會的華倫支持者來說，全民健保計畫一直是華倫的致命弱點，這一點，不用靠民意調查也很清楚。他們都注意到華倫很少提到全民聯邦醫療保險了，但他們很正面地相信，華倫的反腐敗主張已吸引到更多聽眾。

保險健保桑德斯

延伸閱讀

心臟病康復續拚選戰 桑德斯提醫師證明健康無虞

日職／韓流是否再起？ 看近年最關鍵雙洋將

桑德斯為嘲諷口吃致歉 白登抓住機會募款

各州初選將登場 民主黨選將把握機會跑基層

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

若入主白宮 力挺習近平的彭博會怎麼做？

2020-01-02 18:42

募款破紀錄！楊安澤民調第7 14日辯論未達門檻

2020-01-02 18:42

第4季募款逾2470萬 布塔朱吉備好銀彈準備打長期戰

2020-01-02 18:42

2月3日初選開跑 15參選人火併愛阿華州造勢92場

2020-01-02 18:42

龐培歐推遲訪問烏克蘭 坐鎮國務院處理伊拉克危機

2020-01-02 18:18

紐時：拉攏北韓 孤立伊朗 川普如意算盤落空？

2020-01-02 18:13

敘國火箭炸學校 川普痛批大屠殺

2020-01-02 14:27

外媒視角／紐時：全面調高最低工資時刻到了

2020-01-02 14:09

美駐巴格達使館遭圍攻 多處燒成廢墟

2020-01-02 13:32

伊利諾州娛樂用大麻合法化 全美第11州

2020-01-02 12:34

真的草包！ 美國公路遭風滾草占據 多台車輛受困10小時

2020-01-02 12:27

民代呼籲民眾喝酒不開車！結果自己酒駕被捕

2020-01-02 10:00

美駐伊拉克使館遭襲 蓬佩奧暫緩烏克蘭訪問行程

2020-01-02 09:25

美首席大法官矜持溫和 主持參院彈劾川普審判

2020-01-02 09:15

美財長將率團參加世界經濟論壇 傳川普預定出席

2020-01-02 08:23

2020元旦美國玫瑰花車遊行 「台灣築夢飛翔」花車獲國際獎

2020-01-02 06:55

美加班新制 勞資都不滿意

2020-01-02 03:00

美企獵才 福利大加碼

2020-01-02 03:00

美藥價調漲 牽動川普選情

2020-01-01 23:34

白宮擬下架部分電子菸

2020-01-01 23:30

超愛小白球！川普去年平均每五天 就有一天在球場

2020-01-01 16:44

紐約時報廣場跨年 雨神攪局民眾依舊熱情

2020-01-01 16:43

美眾院通過彈劾 一次看懂川普兩項罪名

2019-12-19 10:14
看更多

熱門文章

德國老車廠恐裁7萬人…失業潮全因電動車

2020-01-02 10:00

天燈惹禍！德國動物園失火 30多隻動物慘被燒死

2020-01-02 09:36

教宗跨年夜罕見動怒 隔天脫稿公開道歉

2020-01-01 20:43

Tiffany嫁LV前上門求親 但遭巴菲特婉拒

2020-01-01 21:21

外媒揭秘飛機艙內必點飲料 空服員最討厭零卡可樂

2020-01-02 15:46

他嚐百年古董酒 專家驗出「噁心」成分後卻傻眼

2020-01-02 09:58

前日產董座戈恩棄保潛逃 黎巴嫩當局：合法入境

2020-01-01 21:38

前日產執行長高恩傳與黎巴嫩總統會面 獲熱烈歡迎

2020-01-02 07:04

禿頭男訪「增毛駅」許願生頭髮 一年對比照嚇壞網

2020-01-01 20:42

真的草包！ 美國公路遭風滾草占據 多台車輛受困10小時

2020-01-02 12:27

婦到醫院動手術竟全身起火 40%灼傷不治身亡

2020-01-02 15:29

美股封關 最長牛市還會延續

2020-01-02 00:47

167公分的高恩塞樂器箱潛逃出境？妻：純屬虛構

2020-01-02 14:20

巴隆周刊：蘋果CEO庫克締造了這項美國企業史紀錄

2020-01-01 21:46

13歲女童慘遭獸父性侵4年 腹痛產子併發症不治

2020-01-02 09:44

高恩潛逃 日產、雷諾股價恐雪上加霜

2020-01-02 03:00

2020元旦美國玫瑰花車遊行 「台灣築夢飛翔」花車獲國際獎

2020-01-02 06:55

東京迪士尼迎鼠年 和風米奇米妮出風頭

2020-01-01 23:16

川普：美中二階談判 應會完成全面貿易協議

2020-01-02 00:20

印尼雅加達跨年夜暴雨引發洪災 至少9人喪命

2020-01-01 21:09

極端氣候令澳洲大火形勢嚴峻 當局要求遊客撤離

2020-01-02 08:55

迎接東奧！2條成田機場巴士線將廢止 整合為TYO-NRT單程1000日幣

2020-01-02 10:40

eBay去年最貴的交易：與巴菲特共進午餐

2020-01-02 00:33

日本女教師化身網紅教料理 身材豐滿太吸睛

2020-01-02 16:49

插座裡藏了什麼？日本藝術家創造「小人秘密基地」 網友讚高品質

2020-01-02 12:48

德國新年煙火疑釀動物園祝融 數十隻動物喪命

2020-01-01 22:16

遭女信徒拉手生氣掙脫 教宗為失去耐性致歉

2020-01-02 04:59

澳洲動物園飼育員 把動物帶回家躲野火

2020-01-01 20:59

新的一年戒掉這五種壞習慣 有助你累積更多財富

2020-01-02 17:10

川普透露簽署美中貿協時間 北京保持沉默

2020-01-01 22:05

印度新陸軍參謀長：聚焦強化中印邊境作戰能力

2020-01-01 22:09

美加班新制 勞資都不滿意

2020-01-02 03:00

英男泰國跨年放煙火突爆炸 火光朝臉炸開不治身亡

2020-01-02 11:04

美軍急派陸戰隊 避巴格達變「班加西」第二

2020-01-02 00:07

6年擴張16倍 IKINARI STEAK要收店回歸初心

2020-01-02 11:02

芬達汽水罐鬧雙胞？網友看完4秒影片：我眼花了嗎

2020-01-02 13:23

影／驚險！澳洲野火襲消防車 滅火毯擋窗口阻隔

2020-01-02 11:23

美國伊朗敵對升溫 伊拉克淪角力戰場

2020-01-02 00:07

民代呼籲民眾喝酒不開車！結果自己酒駕被捕

2020-01-02 10:00

前日產董座如何能棄保潛逃 日本仍一頭霧水

2020-01-02 17:21
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top