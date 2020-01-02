全民健保計畫飽受攻訐 華倫聲勢挫改打反腐敗

跡象顯示，選情明顯落後的民主黨總統參選人、麻州聯邦參議員華倫（Elizabeth Warren），正設法平撫外界對她所主張的「全民聯邦醫療保險」（Medicare for all）的擔憂。 歐新社 分享 facebook 跡象顯示，選情明顯落後的民主黨總統參選人、麻州聯邦參議員華倫（Elizabeth Warren），正設法平撫外界對她所主張的「全民聯邦醫療保險」（Medicare for all）的擔憂。在最近幾場競選造勢活動中，除非有人提問，否則華倫都避免深入討論這項在她政見中最大膽、也最有可能改變選民生活的昂貴計畫。

華倫競選團隊11月公布20頁的「全民健保計畫」白皮書，建議在未來10年內新增20兆5000億元預算推動全民聯邦醫保計畫。隨即遭到兩黨人士猛烈抨擊嘲笑。在一連數月「全民聯邦醫療保險」遭到其他參選人質疑和反彈後，華倫近來明顯避免碰觸這項堪稱她各項政見中最雄心勃勃、也最昂貴的計畫。

距離總統大選前哨戰—全美最早舉行黨團會議的愛阿華州「黨團會議」還剩五周，華倫上周末在愛州的造勢衝刺活動演說總結，均以根除華府腐敗現象為主軸。12月31日她在波士頓的一場演講再次重申反腐敗，並要求選民「想像」後川普時代。從頭到尾，她只提到一次「全民聯邦醫療保險」。

華倫的競選助手堅稱，打擊腐敗始終一直都是華倫的重點。華倫29日在愛阿華州一場記者會中則說，全民聯邦醫療保險在愛州活動較少受到關注，是因為她接受各種提問，選民有別的關切焦點。

面對外界的否定聲浪，華倫競選團隊表示，華倫的健保計畫比白登和布塔朱吉的提議都要全面，在如何實施和資助單一付款人制度方面，比桑德斯的提案還要詳細。華倫在康瑟布拉弗斯表示，她的立場仍然與伯尼一致，那就是要為所有人提供醫療保險，「我仍然認為這才是正確的。」

華倫的全民健保政見對她的選情造成多大傷害，目前還很難說。根據過去兩個月發布的全國民調，華倫落後於桑德斯。華倫競選團隊最近幾天還宣布，年底前的籌款情況減少，各方普遍認為她的籌款情況不如桑德斯。

但是，對許多剛剛在上周末參加了愛阿華州集會的華倫支持者來說，全民健保計畫一直是華倫的致命弱點，這一點，不用靠民意調查也很清楚。他們都注意到華倫很少提到全民聯邦醫療保險了，但他們很正面地相信，華倫的反腐敗主張已吸引到更多聽眾。