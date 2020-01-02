募款破紀錄！楊安澤民調第7 14日辯論未達門檻

參加民主黨總統初選提名的華裔企業家楊安澤(Andrew Yang)去年12月最後一周募得逾400萬元，但仍因民調資格不符，未達14日的辯論門檻，他向民主黨全國委員會(DNC)申訴遭拒，下次辯論僅剩五人唇槍舌戰。

楊安澤上月31日推文宣布，12月最後一周募得400萬429元，「打破楊幫季目標」，「這是你們#楊幫(#YangGang)！沒有什麼事能阻止我們！我將使勁向前，你們給我們機會改變歷史進程。讓我們一起做吧！」

楊安澤競選團隊並未透露多少人挹注選戰經費，也未說明平均捐款數額；不過，團隊成員日前透露，去年第四季募款可望超過1250萬元。

楊安澤去年第三季募得1000萬元，直逼多位民調領先的參選人；楊安澤參選至今展現超乎預期的能力，RealClearPolitics民調顯示，楊安澤在眾參選人的支持民調中排行第七。

儘管募得破紀錄的捐款，楊安澤仍因為未達參加辯論的民調門檻，而未列入下次辯論名單。

民主黨第七場辯論14日由愛州「第摩因紀事報」(Des Moines Register)與「有線電視新聞網」(CNN)在愛州第摩因市德瑞克大學(Drake University)共同舉辦，參加辯論的門檻包括贏得22萬5000名各別捐款人支持，在DNC認可的四項全國民調中贏得5%支持，並在DNC認同的兩項初選州民調中獲得7%青睞。

目前符合辯論資格的五人為前副總統白登(Joe Biden)、聯邦參議員桑德斯(Bernie Sanders)、華倫(Elizabeth Warren)、柯洛布查(Amy Klobuchar)和印第安納州南灣(South Bend)市長布塔朱吉(Pete Buttigieg)。

楊安澤上月21日寫信向DNC申訴，要求DNC考量更多民調，宣稱廣納民調將提供更準確的選民意向，並鼓勵更(種族)多元的辯論。