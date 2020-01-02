若入主白宮 力挺習近平的彭博會怎麼做？

民主黨總統參選人彭博，事業和立場都親中，反送中支持北京、盛讚王岐山，更力挺習近平，若入主白宮，將如何面對中國？ 路透社 分享 facebook

民主黨總統參選人彭博，事業和立場都親中，反送中支持北京、盛讚王岐山，更力挺習近平，若入主白宮，將如何面對中國？

2018年他在新加坡主持首屆彭博新經濟論壇時，脫稿把王岐山形容為「中國及世界最具影響力的政治人物」，而非原稿裡所說的「之一」，又把兩人交情前拉15年，他當紐約市長而王任北京市長時，還盛讚王副主席對中國經濟的「非凡成長，厥功至偉。」

反送中支持北京 稱習「不是獨裁者」

今年9月，香港反送中示威浪潮緊繃、新疆維吾爾人權舉世矚目之際，彭博接受電視訪問時，公開替習近平說項，說習「不是獨裁者」，「也得滿足選民，否則政治生命不保。」

如果川普家族遍布世界的房地產生意，讓他上任來備受質疑，他不放棄產業所有權，更引發是否違反美國法律與傳統的爭議，彭博如果當選總統，光他在中國的生意，就夠把美國總統的海外生意糾纏，推高到「新境界」。

讚揚中共領導人 等同和「敵國」交往

華府和北京近年來陷入貿易糾紛，為民主與人權問題不斷起衝突，也為了崛起中的中國在全球事務上的角色，不斷較量。彭博為了擴展自家事業在中國的發展，不惜以公開讚揚共產黨領導人的手段，以博得進場保障和競爭優勢。這等於在和「敵國」深入且密切交往。

彭博新聞社的核心產品是金融交易資訊，2015年以來戮力促使美國企業以人民幣交易，中國銀行界也予以支持。他還把彭博新聞的財金指數擴大範圍，讓每年1500億美元交易流向中國，他自己荷包也入袋可觀。

彭博生意幅員廣 川普相比「小兒科」

中國生意佔彭博新聞社總營收的1%，香港佔4%。彭博集團每年100億美元的營業額，比川普集團2018年的4億3500萬美元多得多。

如果川普以靠近白宮的旅社賺取外賓入住費，就被批評違憲，彭博的生意顯然更大，和全球各地的金融界的關係更為綿密，要不引人質疑也難。

目前正在跑競選行程的彭博已經宣布，競選期間暫時不插手事業的經營，當選後會把自己擁有的88%股權交由盲目信託管理，要不然就全部賣掉。如果當選，也不賣掉，他處理和中國貿易戰的立場就尷尬了--親中還是反中？人權和民主問題，如何拿捏美國立場？