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龐培歐推遲訪問烏克蘭 坐鎮國務院處理伊拉克危機

2020-01-02 18:18世界日報 編譯林梅婕／綜合1日電

美軍82空降師在元旦從北卡基地出發，前往局勢緊張的中東地區。 路透社
美軍82空降師在元旦從北卡基地出發，前往局勢緊張的中東地區。 路透社
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美國駐伊拉克首都巴格達(Baghdad)大使館31日遭攻擊後，國務卿龐培歐(Mike Pompeo)為能坐鎮國務院掌控局勢發展，已延後出訪烏克蘭及其他四國的行程。

龐培歐原預計2日晚間出訪烏克蘭，接續拜訪白俄羅斯、哈薩克、烏茲別克及賽普勒斯共和國；國務院發言人歐特加斯(Morgan Ortagus)表示，龐培歐因駐巴格達美國大使館遭攻擊事件而決定留在國務院，出訪行程會盡快重新安排。

龐培歐說：「雖然我也希望能盡快履行我的出訪行程，但是在這之前國務院必須先確保所有駐中東的美軍和公職人員的生命安全，如果因此需要我延後其他行程，我就會這麼做。」

去年7月25日川普與烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelenskiy)的一通電話，疑似向烏國施壓調查2020年總統大選參選人之一的前副總統白登(Joe Biden)，受到「吹哨者」的舉報後引發近日的彈劾，而龐培歐原先計畫前往烏克蘭首都基輔(Kyiv)與澤倫斯基會面。

在出訪行程未遭到推遲之前，龐培歐計畫拜訪烏克蘭的宗教和人權團體及各業界的領導人，討論人權、投資、經濟和政治改革等議題。

由伊朗支持的民兵組織已從駐巴格達美國大使館周邊撤離，但為了提防與伊朗之間的緊張關係提升，美軍也將派遣更多部隊到中東地區支援和加強維安。

攻擊事件發生後，川普總統除譴責攻擊示威者，立刻增派陸戰隊兵力，並重申巴格達不會「重演班加西事件」；目前國防部已由陸軍空降師派遣750名兵力，另外約4000名兵力則待命部署。

伊拉克空軍部隊進入美國大使館外圍，使館接待室旁還冒出熊熊火焰。 歐新社
伊拉克空軍部隊進入美國大使館外圍，使館接待室旁還冒出熊熊火焰。 歐新社
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龐培歐烏克蘭國務院

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