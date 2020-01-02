紐時：拉攏北韓 孤立伊朗 川普如意算盤落空？

紐約時報說，2020剛開年，川普就面對兩大外交挑戰：北韓和伊朗。他想拉攏金正恩、孤立伊朗的如意算盤，可能落空。

伊朗鼓動伊拉克人攻擊美國駐伊拉克大使館的行動，雖然暫時告歇，激烈的抗議，剛好坐實川普想從「危險地區」撤離的理由--美軍和美國外交官在那裡不安全。

在東亞，金正恩1日宣布，將給全世界一個嶄新的戰略武器。這「新年賀禮」，揭穿川普吹了18個月的牛皮，亦即靠他的個人魅力和經濟誘餌，他有本事讓北韓停止核武發展計畫，達成他前面12位總統都做不到的豐功偉業。

伊朗統治集團和金正恩似乎看準川普的軟肋：國會正在彈劾他，而即使過得了這關，要連任，年底還得面對全國選票的考驗。伊朗和北韓即使不見得玩得贏川普，也樂得和他一賭。

特別是伊朗，一年前，川普還敢拿經濟制裁，「讓它經濟破碎，變成一個乖國家」來自詡。巴格達美使館遭攻擊事件讓他沒面子。

北韓的元旦「核武賀禮」也讓他那句著名的推文失色，甚至失信：「今後不會再有來自北韓的核武威脅了。」

不少外交政策專家說，川普從頭開始就「誤判」美國這兩大敵國。這兩國都不怕他--就如他取笑的歐巴馬。他取笑歐巴馬沒人怕時說，等全世界都尊敬的美國總統他一上台，美國最難搞的兩大國安威脅，他立刻搞定。

他一直搞不定這兩國，主要原因恐怕是他的「經濟獎賞論」。他一直認為，把伊朗的石油出口管道掐死，伊朗就乖乖聽話了。他也認為，拿投資北韓當誘因，特別是在北韓蓋些高級的濱海觀光大飯店，北韓就會光榮的接受美國撤除核武的要求。

川普一直不願相信，伊朗有堅定無比的決心，要重新奪回中東地區老大的寶座，也一直無法了解，金正恩要維繫金氏共產王朝，唯一的保障就是核子武器。

智庫外交關係委員會(Council on Foreign Relations)主席哈斯(Richard Haas)說，過去三年，美國沒經歷什麼重大的外交危機，如今伊朗變成危機，因為川普拒絕用外交手段，北韓也是危機，則是因為川普把外交手段玩得太過火了。