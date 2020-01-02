敘國火箭炸學校 川普痛批大屠殺

敘利亞內戰持續升溫，位於西北部的伊德利卜省許多學校及醫療機構深陷火海。（photo by Wikipedia） 分享 facebook 敘利亞新年內戰不停，學校遭到火箭攻擊！俄羅斯及敘利亞聯軍對反抗軍所在的伊德利卜進行長期進攻，元旦後也未停歇，特別是政府軍隊居然對伊德利卜的一所學校進行火箭攻擊，造成4名小孩及2名婦女身亡，美國總統川普對此表達不滿，稱其為「大屠殺」。

學校遭火箭攻擊

根據《半島電視台》報導，敘利亞政府軍在元旦後對伊德利卜的一所學校進行火箭攻擊，造成至少8名平民喪生，其中包括4名小孩及2名婦女，伊德利卜是敘利亞反抗軍最後一個大面積的據點。

這起襲擊僅是長期進攻的一小部分，去年4月起，敘利亞和俄羅斯聯軍即於伊德利卜發起大規模的鎮壓叛軍行動，更在過去2週對伊德利卜進行「無差別轟炸」，聯軍已攻下40多個村莊。

2019年死傷慘重

據《湯森路透基金會》觀察，近期攻勢愈演愈烈，迫使成千上萬的人逃往安全的地方。據聯合國人道事務協調廳統計，僅在12月12日至25日之間就有超過23萬5000人流離失所。

2019年共有1萬1215人在敘利亞內戰中身亡，其中包括逾千名兒童，也是從衝突開始以來最致命的一年。2011年敘利亞內戰以來，政府以強烈的鎮壓手段回應各地的反政府行動，已有逾37萬人因此喪生。

美國總統川普對俄羅斯主導的軍事行動極為不滿，並將其稱為「大屠殺」，當地救援組織也表示，「對伊德利卜的進攻殺害了數以千計的平民，使城市及醫療場所一一變成廢墟。」針對各界指控，俄羅斯及敘利亞政府則堅稱僅是為了消弭「恐怖主義」的威脅。

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