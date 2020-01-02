親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿協終成形
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

德國「天燈」釀禍？跨年火燒動物園的空降危機空降危機

黑鷹墜機！機上13人8死5生還 參謀總長沈一鳴罹難

敘國火箭炸學校 川普痛批大屠殺

2020-01-02 14:27台灣醒報 記者施凱文╱台北報導

敘利亞內戰持續升溫，位於西北部的伊德利卜省許多學校及醫療機構深陷火海。（phot...
敘利亞內戰持續升溫，位於西北部的伊德利卜省許多學校及醫療機構深陷火海。（photo by Wikipedia）
分享
敘利亞新年內戰不停，學校遭到火箭攻擊！俄羅斯及敘利亞聯軍對反抗軍所在的伊德利卜進行長期進攻，元旦後也未停歇，特別是政府軍隊居然對伊德利卜的一所學校進行火箭攻擊，造成4名小孩及2名婦女身亡，美國總統川普對此表達不滿，稱其為「大屠殺」。

學校遭火箭攻擊

根據《半島電視台》報導，敘利亞政府軍在元旦後對伊德利卜的一所學校進行火箭攻擊，造成至少8名平民喪生，其中包括4名小孩及2名婦女，伊德利卜是敘利亞反抗軍最後一個大面積的據點。

這起襲擊僅是長期進攻的一小部分，去年4月起，敘利亞和俄羅斯聯軍即於伊德利卜發起大規模的鎮壓叛軍行動，更在過去2週對伊德利卜進行「無差別轟炸」，聯軍已攻下40多個村莊。

2019年死傷慘重

據《湯森路透基金會》觀察，近期攻勢愈演愈烈，迫使成千上萬的人逃往安全的地方。據聯合國人道事務協調廳統計，僅在12月12日至25日之間就有超過23萬5000人流離失所。

2019年共有1萬1215人在敘利亞內戰中身亡，其中包括逾千名兒童，也是從衝突開始以來最致命的一年。2011年敘利亞內戰以來，政府以強烈的鎮壓手段回應各地的反政府行動，已有逾37萬人因此喪生。

美國總統川普對俄羅斯主導的軍事行動極為不滿，並將其稱為「大屠殺」，當地救援組織也表示，「對伊德利卜的進攻殺害了數以千計的平民，使城市及醫療場所一一變成廢墟。」針對各界指控，俄羅斯及敘利亞政府則堅稱僅是為了消弭「恐怖主義」的威脅。

【更多精采內容，詳見

敘利亞俄羅斯火箭

延伸閱讀

川普稱美中15日簽協議影響 汽油價估下周調漲...

美首席大法官矜持溫和 主持參院彈劾川普審判

美財長將率團參加世界經濟論壇 傳川普預定出...

川普：美中二階談判 應會完成全面貿易協議

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

真的草包！ 美國公路遭風滾草占據 多台車輛受困10小時

2020-01-02 12:27

伊利諾州娛樂用大麻合法化 全美第11州

2020-01-02 12:34

美駐巴格達使館遭圍攻 多處燒成廢墟

2020-01-02 13:32

民代呼籲民眾喝酒不開車！結果自己酒駕被捕

2020-01-02 10:00

美駐伊拉克使館遭襲 蓬佩奧暫緩烏克蘭訪問行程

2020-01-02 09:25

美首席大法官矜持溫和 主持參院彈劾川普審判

2020-01-02 09:15

美財長將率團參加世界經濟論壇 傳川普預定出席

2020-01-02 08:23

2020元旦美國玫瑰花車遊行 「台灣築夢飛翔」花車獲國際獎

2020-01-02 06:55

美加班新制 勞資都不滿意

2020-01-02 03:00

美企獵才 福利大加碼

2020-01-02 03:00

美藥價調漲 牽動川普選情

2020-01-01 23:34

白宮擬下架部分電子菸

2020-01-01 23:30

超愛小白球！川普去年平均每五天 就有一天在球場

2020-01-01 16:44

紐約時報廣場跨年 雨神攪局民眾依舊熱情

2020-01-01 16:43

明州華男涉槍殺前同事 女友全程目睹

2020-01-01 15:34

川普競選大將 李萬度斯基不選參議員

2020-01-01 15:27

已工作10年…川普集團酒莊 解雇2無證移民工

2020-01-01 15:23

章瑩穎家人告UIUC心理諮商中心 聯邦法官裁決駁回

2020-01-01 15:20

親伊朗示威者圍攻美使館 川普：沒想與伊朗開戰

2020-01-01 15:09

彈劾案 川普：樂意參議院將審理 但不是很在乎

2020-01-01 14:48

美國元旦盛事 華航看板空姐登玫瑰花車遊行

2020-01-01 14:21

美國大法官打網路假新聞 「公民教育不足」

2020-01-01 13:17

川普談金正恩：兩人關係好、相信金正恩守信

2020-01-01 11:55

美大法官打假新聞 喊加強公民教育

2020-01-01 11:29

骯髒破舊又誤點成性 紐約地鐵還有救嗎？

2020-01-01 11:00

美眾院通過彈劾 一次看懂川普兩項罪名

2019-12-19 10:14
看更多

熱門文章

德國老車廠恐裁7萬人…失業潮全因電動車

2020-01-02 10:00

影／直擊！阿帕契直升機展示武力 協防美大使館

2020-01-01 15:15

2020年美元看貶？這些因素可能讓空頭跌破眼鏡

2020-01-01 17:06

天燈惹禍！德國動物園失火 30多隻動物慘被燒死

2020-01-02 09:36

三星電子晶片廠停電一分鐘 損失恐達數百萬美元

2020-01-01 18:58

教宗跨年夜罕見動怒 隔天脫稿公開道歉

2020-01-01 20:43

Tiffany嫁LV前上門求親 但遭巴菲特婉拒

2020-01-01 21:21

前日產董座戈恩棄保潛逃 黎巴嫩當局：合法入境

2020-01-01 21:38

他嚐百年古董酒 專家驗出「噁心」成分後卻傻眼

2020-01-02 09:58

前日產執行長高恩傳與黎巴嫩總統會面 獲熱烈歡迎

2020-01-02 07:04

禿頭男訪「增毛駅」許願生頭髮 一年對比照嚇壞網

2020-01-01 20:42

日產前董座戈恩棄保潛逃 日本媒體怒罵懦夫

2020-01-01 16:50

美股封關 最長牛市還會延續

2020-01-02 00:47

駐伊拉克大使館遇襲後 美國向中東增兵

2020-01-01 19:13

真的草包！ 美國公路遭風滾草占據 多台車輛受困10小時

2020-01-02 12:27

巴隆周刊：蘋果CEO庫克締造了這項美國企業史紀錄

2020-01-01 21:46

13歲女童慘遭獸父性侵4年 腹痛產子併發症不治

2020-01-02 09:44

2020元旦美國玫瑰花車遊行 「台灣築夢飛翔」花車獲國際獎

2020-01-02 06:55

罕見！金正恩似略過新年賀詞 專家：避免承認外交錯誤

2020-01-01 18:28

東京迪士尼迎鼠年 和風米奇米妮出風頭

2020-01-01 23:16

高恩潛逃 日產、雷諾股價恐雪上加霜

2020-01-02 03:00

eBay去年最貴的交易：與巴菲特共進午餐

2020-01-02 00:33

德國新年煙火疑釀動物園祝融 數十隻動物喪命

2020-01-01 22:16

澳洲動物園飼育員 把動物帶回家躲野火

2020-01-01 20:59

極端氣候令澳洲大火形勢嚴峻 當局要求遊客撤離

2020-01-02 08:55

遭女信徒拉手生氣掙脫 教宗為失去耐性致歉

2020-01-02 04:59

印尼雅加達跨年夜暴雨引發洪災 至少9人喪命

2020-01-01 21:09

川普：美中二階談判 應會完成全面貿易協議

2020-01-02 00:20

美加班新制 勞資都不滿意

2020-01-02 03:00

川普透露簽署美中貿協時間 北京保持沉默

2020-01-01 22:05

美軍急派陸戰隊 避巴格達變「班加西」第二

2020-01-02 00:07

印度新陸軍參謀長：聚焦強化中印邊境作戰能力

2020-01-01 22:09

迎接東奧！2條成田機場巴士線將廢止 整合為TYO-NRT單程1000日幣

2020-01-02 10:40

插座裡藏了什麼？日本藝術家創造「小人秘密基地」 網友讚高品質

2020-01-02 12:48

影／驚險！澳洲野火襲消防車 滅火毯擋窗口阻隔

2020-01-02 11:23

美國伊朗敵對升溫 伊拉克淪角力戰場

2020-01-02 00:07

一生必遊？氣候暖化 搭遊輪遊南極要趁早

2020-01-01 15:03

英男泰國跨年放煙火突爆炸 火光朝臉炸開不治身亡

2020-01-02 11:04
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top