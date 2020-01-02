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美財長將率團參加世界經濟論壇 傳川普預定出席

2020-01-02 08:23經濟日報 編譯林奕榮／綜合外電

白宮聲明表示，美國財政部長米努勤將率團參加1月20日至24日在瑞士達沃斯（Davos）舉行的世界經濟論壇年會（WEF）；另據消息人士透露，美國總統川普也預定出席。

美國代表團成員包括商務部長羅斯、貿易代表賴海哲、勞工部長史卡利亞、交通部長趙小蘭、總統助理和顧問伊凡卡川普、總統助理和高級顧問庫許納。

川普去年並未出席世界經濟論壇年會，當時他聲稱，由於民主黨對邊境安全不讓步，並考量安全對國家的重要性，因此取消出席。

WEF是全球盛會，各國領袖、央行官員、具影響力官員、企業菁英與華爾街金融家齊聚一堂，商討不同的議題，包括全球經濟形勢、貿易、不平等、氣候變遷等。

2020年世界經濟論壇將於20日起舉行，據傳美國總統川普將出席；圖為英國王子威廉...
2020年世界經濟論壇將於20日起舉行，據傳美國總統川普將出席；圖為英國王子威廉在2019年WEF上發表演說。 路透
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