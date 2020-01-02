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2020元旦美國玫瑰花車遊行 「台灣築夢飛翔」花車獲國際獎

2020-01-02 06:55世界日報 記者王若然陳開／巴沙迪那報導

第131屆巴沙迪那（Pasadena）玫瑰花車遊行1日早上8時正式展開。 美聯...
第131屆巴沙迪那（Pasadena）玫瑰花車遊行1日早上8時正式展開。 美聯社
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（影音來源：KTLA）「台灣築夢飛翔」花車出現於影片1:52:30位置。

第131屆巴沙迪那（Pasadena）玫瑰花車遊行1日早上8時正式開始。39輛花車、20個鼓樂隊、17個馬術團體組成的花車隊伍，在歡呼聲和歡樂的鼓樂聲中陸續登場。遊行從從Orange Grove大道開始，向東轉入歷史悠久的科羅拉多大道（Colorado Blvd.）。在科羅拉多大道行駛一段後，轉入Sierra Madre大道，最後在Villa Street交匯處結束。

今年兩個華裔團體推出的花車令人期待，分別是來自波士頓的「美籍華人傳統基金會」（Chinese American Heritage Foundation, CAHF），打造主題為「美國英雄」（American Heros）的花車；中華民國交通部觀光局、外交部和中華航空公司，攜手合作打造主題為「台灣築夢飛翔」（Dreams of Flying，Wings of Hope）的花車。

中華航空「台灣築夢飛翔」獲國際獎(International)。 美聯社
中華航空「台灣築夢飛翔」獲國際獎(International)。 美聯社
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其他值得關注的花車，還有華人密集城市、阿罕布拉市的花車；純粹由學生設計和打造的Cal Poly玫瑰花車，以及萬眾矚目觀賞性極高的玫瑰皇室花車。此外，包含有很多華裔學生的阿罕布拉學區鼓樂隊，也將參加今年的花車遊行。這支由275名學生組成，經過250多個小時訓練的樂隊表演，令人期待。

玫瑰花車委員會1日公布花車獲獎名單，UPS郵遞公司的「Stories change our world」獲得最佳參賽獎(Sweepstakes)；中華航空「台灣築夢飛翔」獲國際獎(International)，美籍華人傳統基金會的「美國英雄」則獲得非凡獎(Extraordinaire)。

UPS郵遞公司的「Stories change our world」獲得最佳參賽...
UPS郵遞公司的「Stories change our world」獲得最佳參賽獎。 美聯社
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華裔華航外交部
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