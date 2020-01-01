2020年美元看貶？這些因素可能讓空頭跌破眼鏡

美國總統川普與可能的民主黨籍對手華倫（Elizabeth Warren）都大致同意一件事：美元太強勢。但這未必表示美元逾十年來的升值趨勢終會在2020總統大選年戛然而止。

MarketWatch報導，Oxford Economics指出，華爾街的共識預測是2020年美元趨值，平均預測值是可能貶5%左右。

2019年尾走勢也給看淡美元後市的空頭人士壯膽。ICE美元指數（DXY）在2019年最末兩個交易日下跌0.5%，導致2019全年指數只攀升0.2%。

但Oxford Economics首席美國經濟學家Greg Daco日前在研究報告中預測，未來一年美元很可能呈現橫向整理走勢，理由是讓美元2019年大致有撐的基本面因素依舊存在。

這些因素包括：美國國內經濟力道強過其他七大工業國（G7）經濟體，估計成長率仍可望比其他 G7國家高出0.8個百分點左右；聯準會（Fed）2019年雖三度降利率，美國公債殖利率走高在2020年仍將提供美元支撐；即使2020年Fed可能再次降息而歐洲央行（ECB）可能按兵不動，但大多數先進國經濟體的利率幾乎已降無可降，這種政策不對稱性將模糊化對匯率的影響。

同時，Daco指出，全球經濟展望若是混沌不明，或地緣政治風險再起，仍將助長美元的避險買盤，進一步撐起美元匯價。

那麼，究竟什麼因素才會壓下美元？