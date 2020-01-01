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超愛小白球！川普去年平均每五天 就有一天在球場

2020-01-01 16:44聯合報 編譯尤寶琪／即時報導

美國總統川普愛待在自己的產業上，尤其是高爾夫球俱樂部，甚至是辦國家大事時也不例外。2019年最後一天，川普先是在他西棕櫚灘高爾夫球俱樂部開會，隨後再趕回海湖莊園（Mar-a-Lago）迎接2020年。

根據CNN統計，川普2019年共花了120天在他私人產業上，其中85天在旗下的高爾夫球俱樂部，意味著川普去年平均每5天就有一天在高爾球場。

當然這不代表他每次去都是在打小白球。川普31日就批評媒體，硬說他在西棕櫚灘打高爾夫球，其實他只是去開會。因為川普若真的是跑去打球，那可就難看了，畢竟美國駐巴格達大使館當時正遭到攻擊。

川普在推特上寫道：「假新聞說我今天去打高爾夫，我才沒有！我在許多不同地方開會，同時仔細監控著美國伊拉克大使館的情況，我還有在注意這件事。」他說：「那些貪腐三流媒體都清楚，但不意外地，都不會正確報導。」

不過川普也真的很愛打高爾夫球。自2017年1月20日宣誓就職以來，他已經去過高爾夫球場多達252次，待在川普產業上高達333次。

根據CBS News統計，他的前任歐巴馬8年任期下來也才總共打了333場高爾夫球。川普曾批評歐巴馬小白球打太多，現在看起來，他只花不到一半的時間就快追上歐巴馬。

根據CNN統計，川普去年平均每5天就有一天待在自家的高爾夫球俱樂部。圖翻攝自Tw...
根據CNN統計，川普去年平均每5天就有一天待在自家的高爾夫球俱樂部。圖翻攝自Twitter「PGA_JohnDaly」
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川普歐巴馬伊拉克大使館

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