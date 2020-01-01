川普競選大將 李萬度斯基不選參議員

李萬度斯基表示，他放棄角逐新罕布夏州國會參議員的席位。圖／美聯社 分享 facebook

幫川普打下江山的前競選經理李萬度斯基(Corey Lewandowski，見圖，美聯社)31日說，他放棄角逐新罕布夏州國會參議員的席位。

美聯社報導，共和黨籍的李萬度斯基推文說：「他仍把家人和確保川普總統再次當選的事放在首位。」

他說：「雖然在華盛頓的沼澤中從事職業政治家是一項艱鉅的任務，但我肯定自己會贏。」

由於共和黨人希望扳倒新罕布州的民主黨參議員沙欣(Jeanne Shaheen)，川普較早時也公開挺李萬度斯基參選，但他10月在一次電台訪談中說，他可能不參選，並表示協助川普連任是他的首要任務。

但他也正在拓展「新副業」：為川普支持者錄製客製化的公開致意影片，每則時間長度大約一分鐘，收費45元。

李萬度斯基在推特(Twitter)上宣布加入影音媒合平台「Cameo」，表示要價45元則是為了向第45任總統川普致敬；而且他也將把收入捐給陸戰隊執法基金會(Marine Corps-Law Enforcement Foundation)，這個慈善機構捐款用作陣亡將士子女的學費。

「Cameo」平台的主要功能是讓使用者委託名人錄製影片向指定對象致意；李萬度斯基在該站個人簡介中也提到自己有意參選新罕布夏州參議員。

其中一部影片中，李萬度斯基祝福一位名叫芭芭拉(Barbara)的女子生日快樂，畫面中可以看到他身穿波士頓棕熊(Boston Bruins)隊T恤，身後的牆壁上可以看到川普總統的照片以及競選海報。

除了生日或節日祝福，李萬度斯基也為失戀的人提供建議；他在其中一則影片中說：「我知道你剛分手，打算揮別舊情重新出發；我要給你幾句鼓勵的話，我現在承受力很強，因為我曾被自由派的鋒利的箭攻擊，他們很壞、很憤怒」，並敦促他保持堅強，「像川普總統每天為我們奮戰一樣」。

總共有三人評價他的影片，全都給出五顆星的最高分。