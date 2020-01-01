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已工作10年…川普集團酒莊 解雇2無證移民工

2020-01-01 15:23世界日報 記者張聲肇╱綜合報導

川普家族在維吉尼亞州的葡萄酒莊園30日解雇兩名已工作十年的無證移民工。圖翻攝自U...
川普家族在維吉尼亞州的葡萄酒莊園30日解雇兩名已工作十年的無證移民工。圖翻攝自Univision電視台
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川普家族事業在維吉尼亞州的葡萄酒莊園30日開除兩名已在那兒工作了10年的無證移民工人，坐實11個月前被發現雇用非法移民勞工後，開始採取的「合法聘雇」策略。

被解雇的42歲拽引機駕駛米蘭達(Omar Miranda)是宏都拉斯人，他說，老闆似乎有意在農忙期過後，才告知不再雇用他和另一位不願具名的莊園工人。葡萄採收時，經常要每周工作60小時，還要輪夜班。

米蘭達說：「夏天他們還很需要我們的時候，他們就不做這個決定。」

同時被解雇的那位工人說，「他們只想顧好自己的產品，農忙期過了，就一舉把我們都解雇。」

不過華盛頓郵報報導，川普集團說，「我們一發現用假證件非法獲得雇用的人，一定立即終止合約。」

這家川普事業酒莊是川普2011-2012年從法拍市場以1620萬元購得，離建國元老傑佛遜老家不遠，也和音樂家大衛馬修的酒莊在同一條路上，經改裝後成為小旅館，可做結婚場地之用。

葡萄莊園是勞力密集的事業，川普家族這個平常雇用20多名主要來自墨西哥的季節性合法短期雇工；另一批長期員工則是無證移民，最近解雇的就屬這批。

代表這些無證移民的律師羅墨洛(Anibal Romero)說，川普總統好幾個月前就就知道這些勞工，「他等到田裡工作完畢，葡萄採好了，酒也開始釀了，才丟棄他們，像用過的垃圾袋一樣。」

華郵報導，川普的移民政策把無證勞工當做主要驅離對象，理由是他們對社會構成治安威脅，也搶走就業機會，但自己的事業卻長期依賴這些低薪無證勞工。

報導指出，過去一年該報訪問了川普集團在佛州、新澤西州、紐約州和維尼亞州11個家族事業雇用的49名無證勞工，他們擔任粗工，少則好幾年，有些長達20年。

川普移民

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