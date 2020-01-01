親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿協終成形
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

不挺自己人反支持傅崐萁 張善政罕動怒：要講100遍嗎

選前陷黑函風波 賴品妤上千份文宣遭警查扣

明州華男涉槍殺前同事 女友全程目睹

2020-01-01 15:34世界日報 記者牟蘭╱紐約報導

涉嫌在美國明尼蘇達州(Minnesota)槍殺前同事的華男楊志光(Chee Kong Yang，音譯)，日前被檢方以二級蓄意謀殺罪名提告，罪成將面臨最高達40年的監禁；目睹整場行凶過程的嫌犯女友表示，案發當日，她和男友在男友母親家中喝酒後，駕車前往男友曾工作的運輸公司，男友與死者發生口角，隨後持槍向對方射擊多次，造成命案

根據警方消息，頭部與身體遭受多處槍傷的37歲男子埃斯特拉達(Antonio Espana-Estrada)，26日下午5時26分左右，被發現躺在明州聖保羅市洲際路(State St.)上的成發貿易公司(J&P Trading)停車場，沒有知覺，警方據報將他送往附近醫院急救，終因傷勢過重，被宣告死亡。

這起命案發生不久，警方接到一通報案，稱有一對亞裔情侶在距離凶案附近1.3哩的公路上撞車後逃逸；警方搜捕十分鐘後，在附近的奧克蘭公墓(Oakland Cemetery)外的柵欄，發現一輛撞毀的休旅車，並在街邊發現一名受傷的女性。

警方隨後在公墓附近逮捕休旅車的駕駛、28歲的楊志光，以涉嫌謀殺與肇事逃逸等罪將其移送法辦；警方稱，嫌犯在詢問過程中保持沉默，要求代表律師回應所有問題，該律師在截稿前，尚未回應。

根據警方消息，這起案件中的受傷女性是被告的女友；她稱，兩人喝酒後，駕車前往成發貿易公司的停車場；聽見男友扣動扳機的聲音時，她曾試圖將男友強留在車中，但男友突然從車中跳出，向死者連續射擊。

另一名目擊者透露，死者埃斯特拉達在成發貿易公司工作14年，楊志光也曾在該公司任職；目擊者回憶，案發當日，死者下班後前往停車場取車，與坐在休旅車中的楊志光及其女友使用非英語的語言發生爭執；衝突升級後，楊志光持槍向死者先射兩槍，又補射多槍，然後駕車逃逸。

根據警方消息，楊志光曾在十年前被檢方指控，在群架中刺傷兩名分別為16歲與17歲的青年，但最終因證據不足沒被控罪，他還因非法持有管制藥物等罪名被警方逮捕；但目前的法院信息顯示，楊志光只有一項輕罪認罪紀錄。

一名男子身中多槍，被發現躺在明州聖保羅市洲際路上的成發貿易公司(J&P Trad...
一名男子身中多槍，被發現躺在明州聖保羅市洲際路上的成發貿易公司(J&P Trading)停車場。圖設自google地圖
分享

明州槍擊案華裔兇嫌被控二級謀殺，女友目睹整場凶案過程。圖／聖保羅市警方提供
明州槍擊案華裔兇嫌被控二級謀殺，女友目睹整場凶案過程。圖／聖保羅市警方提供
分享

休旅車停車場命案亞裔

延伸閱讀

日本女友寄泡麵！ 「愛心形狀」嗨翻：機率僅1...

太感動！交往11年還原告白現場 整棟宿舍點燈...

黑男要婚了？摘墨鏡玩親親　混血正妹女友穿婚紗...

耶誕城求婚慘被女友一腳踹飛 近視男曝結局讚「...

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

川普競選大將 李萬度斯基不選參議員

2020-01-01 15:27

已工作10年…川普集團酒莊 解雇2無證移民工

2020-01-01 15:23

章瑩穎家人告UIUC心理諮商中心 聯邦法官裁決駁回

2020-01-01 15:20

親伊朗示威者圍攻美使館 川普：沒想與伊朗開戰

2020-01-01 15:09

彈劾案 川普：樂意參議院將審理 但不是很在乎

2020-01-01 14:48

美國元旦盛事 華航看板空姐登玫瑰花車遊行

2020-01-01 14:21

美國大法官打網路假新聞 「公民教育不足」

2020-01-01 13:17

川普談金正恩：兩人關係好、相信金正恩守信

2020-01-01 11:55

美大法官打假新聞 喊加強公民教育

2020-01-01 11:29

骯髒破舊又誤點成性 紐約地鐵還有救嗎？

2020-01-01 11:00

川普揚言報復！大使館遭攻擊 美急派百名陸戰隊支援

2020-01-01 09:33

川普就中東軍事貿易議題開會 未透露細節

2020-01-01 08:42

巴格達美使館遇襲 川普警告伊朗要付很大代價

2020-01-01 08:39

彭博大撒幣爭提名 規模大到成為個人振興經濟方案

2019-12-31 16:46

測試報告：普查若問公民身分 少數族裔回答率低

2019-12-31 15:27

「始於關門 終於加薪」 川普給聯邦員工高潮迭起的一年！

2019-12-31 15:26

學生種族更多元 白人教師仍占多數

2019-12-31 15:25

參加新一輪辯論…民調支持率門檻 楊安澤要求降低但遭拒

2019-12-31 15:24

3原因…讓美國人口成長率 百年來最低

2019-12-31 15:21

譴責反猶四人幫川普大讚猶太領袖

2019-12-31 14:28

德州教堂槍案 前科槍手遭70歲教友6秒英勇擊殺

2019-12-31 14:25

猶太會堂遇襲…反閃族主義蔓延 兩黨譴責「仇恨危機」

2019-12-31 14:22

「我永遠無法忘記…」 馬里蘭一場「金髮歧視」實驗影響50年

2019-12-31 14:21

在此酗酒性侵神父 主教460萬裝修豪宅 教區120萬悄售

2019-12-31 13:08

Apple Watch心跳偵測 紐約大學醫師控侵權

2019-12-31 13:08

外帶杯寫「該死的豬」堪州警被辱 麥當勞：查無此事

2019-12-31 13:05

美眾院通過彈劾 一次看懂川普兩項罪名

2019-12-19 10:14
看更多

熱門文章

川普揚言報復！大使館遭攻擊 美急派百名陸戰隊支援

2020-01-01 09:33

川普推文宣布 1月15日簽署美中第一階段貿易協議

2019-12-31 22:23

一張合照揭真實年齡 女星上節目曝身世令人震驚

2019-12-31 21:23

美駐伊拉克大使已撤離 數千伊拉克人準備衝進美使館

2019-12-31 18:03

高恩到底怎麼逃出日本的？有一說是當成樂器裝箱離境

2020-01-01 13:16

棄保潛逃震驚世界 前日產董座戈恩一生驚奇不斷

2019-12-31 20:09

2020年9件值得期待大事：NASA火星任務、全球最高大廈誕生...

2020-01-01 09:37

美中將簽第一階段貿易協定 專家：北京一大勝利

2020-01-01 09:02

日正妹低胸教保養重機短片爆紅 網友暴動：難專心

2020-01-01 11:18

骯髒破舊又誤點成性 紐約地鐵還有救嗎？

2020-01-01 11:00

伊拉克示威者衝進美使館縱火 美軍拿槍威脅

2019-12-31 21:35

影／不讓你走！女信徒強拉握手 教宗罕見動怒

2020-01-01 11:46

川普這一炸 引爆伊拉克反美情緒

2019-12-31 23:51

李顯龍新年賀詞：美中貿易協議無法解決根本分歧

2019-12-31 18:40

幸運！夫妻把60萬現金扔回收場 被眼尖的工作人員發現

2020-01-01 11:34

金正恩：暫停核試承諾作廢 近期將推出新戰略武器

2020-01-01 08:59

影／火龍捲掀翻重達10公噸消防車 澳洲義消殉職

2019-12-31 16:49

日產前董座棄保潛逃 辯護律師：晴天霹靂

2019-12-31 16:14

日產前執行長高恩 離奇逃回黎巴嫩

2019-12-31 23:55

牧師王怡遭判9年 美國務卿籲北京放人

2020-01-01 07:41

不滿空襲 伊拉克人衝進美使館

2019-12-31 23:48

不滿米其林降星級提告 法國名廚敗訴

2019-12-31 23:34

影／直擊！阿帕契直升機展示武力 協防美大使館

2020-01-01 15:15

年底期限到了！未獲美回應 專家：北韓明年將持續射彈

2019-12-31 18:42

亞洲恐糧食短缺 專家：善用農業科技

2019-12-31 17:34

澳洲野火斷生路 4千人困海灘

2020-01-01 00:11

比特幣供應量減 有望大漲

2020-01-01 00:31

大使館遭伊拉克群眾攻擊 美將增兵保護

2020-01-01 06:19

巴格達美使館遇襲 川普警告伊朗要付很大代價

2020-01-01 08:39

峇里島的豬 現在沒飛機餐廚餘可吃

2020-01-01 13:22

觀察站／首輪貿易協議 難消美中矛盾

2019-12-31 16:43

奧克蘭雪梨放煙火告別2019 領先全球迎新年

2019-12-31 21:32

戈恩棄保潛逃黎巴嫩 法國政府否認事先知情

2020-01-01 10:30

彭博大撒幣爭提名 規模大到成為個人振興經濟方案

2019-12-31 16:46

男子52周打破52項世界紀錄 最後一項是背後接飛盤

2020-01-01 14:12

澳洲大火再襲 遊客未依勸導撤離

2019-12-31 17:35

韓國政府年底特赦5174人 沒有朴槿惠

2019-12-31 19:33

澳洲野火肆虐 新年除夕數千人夜宿海灘

2020-01-01 00:13

新加坡濱海灣煙火秀 跨年民眾嗨翻天

2020-01-01 03:17

汽車大亨高恩失勢 企業史罕見

2019-12-31 23:12
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top