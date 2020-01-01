明州華男涉槍殺前同事 女友全程目睹

涉嫌在美國明尼蘇達州(Minnesota)槍殺前同事的華男楊志光(Chee Kong Yang，音譯)，日前被檢方以二級蓄意謀殺罪名提告，罪成將面臨最高達40年的監禁；目睹整場行凶過程的嫌犯女友表示，案發當日，她和男友在男友母親家中喝酒後，駕車前往男友曾工作的運輸公司，男友與死者發生口角，隨後持槍向對方射擊多次，造成命案。

根據警方消息，頭部與身體遭受多處槍傷的37歲男子埃斯特拉達(Antonio Espana-Estrada)，26日下午5時26分左右，被發現躺在明州聖保羅市洲際路(State St.)上的成發貿易公司(J&P Trading)停車場，沒有知覺，警方據報將他送往附近醫院急救，終因傷勢過重，被宣告死亡。

這起命案發生不久，警方接到一通報案，稱有一對亞裔情侶在距離凶案附近1.3哩的公路上撞車後逃逸；警方搜捕十分鐘後，在附近的奧克蘭公墓(Oakland Cemetery)外的柵欄，發現一輛撞毀的休旅車，並在街邊發現一名受傷的女性。

警方隨後在公墓附近逮捕休旅車的駕駛、28歲的楊志光，以涉嫌謀殺與肇事逃逸等罪將其移送法辦；警方稱，嫌犯在詢問過程中保持沉默，要求代表律師回應所有問題，該律師在截稿前，尚未回應。

根據警方消息，這起案件中的受傷女性是被告的女友；她稱，兩人喝酒後，駕車前往成發貿易公司的停車場；聽見男友扣動扳機的聲音時，她曾試圖將男友強留在車中，但男友突然從車中跳出，向死者連續射擊。

另一名目擊者透露，死者埃斯特拉達在成發貿易公司工作14年，楊志光也曾在該公司任職；目擊者回憶，案發當日，死者下班後前往停車場取車，與坐在休旅車中的楊志光及其女友使用非英語的語言發生爭執；衝突升級後，楊志光持槍向死者先射兩槍，又補射多槍，然後駕車逃逸。

根據警方消息，楊志光曾在十年前被檢方指控，在群架中刺傷兩名分別為16歲與17歲的青年，但最終因證據不足沒被控罪，他還因非法持有管制藥物等罪名被警方逮捕；但目前的法院信息顯示，楊志光只有一項輕罪認罪紀錄。

一名男子身中多槍，被發現躺在明州聖保羅市洲際路上的成發貿易公司(J&P Trading)停車場。圖設自google地圖 分享 facebook