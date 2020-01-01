章瑩穎家人告UIUC心理諮商中心 聯邦法官裁決駁回

針對香檳伊利諾大學(UIUC)中國訪問女學者章瑩穎家人，狀告該校兩名心理諮商人員，要求校方向章家人提供合理賠償的訴訟，聯邦法官布魯斯(Colin S. Brucd)30日裁決駁回。

章瑩穎家人是在2019年6月提出這項民事訴訟，控訴該校心理諮商中心的嚴重過失，造成章瑩穎遭綁架及謀殺。

法庭文件顯示，綁架及殺害章瑩穎的克里斯汀森(Brendt Christensen)在章失蹤前三個月，即2017年3月21日時，曾因其腦子裡反覆有著「想殺人，然後逃脫」的想法，而向香檳伊大校園諮商中心尋求輔導，主修物理的克里斯汀森說，買了殺人及毀屍的工具、用品，但後來都退掉了。

在首次尋求諮商後的第九天，克里斯汀森又去了該校諮商中心與另一位諮商師談話，並表明願意接受對自身與他人危險性評估。該中心並沒有制訂足夠的治療與安全計畫，也未提供轉介治療。

章家人主張，因為該諮商中心未做好對兇手的諮詢處理，導致章瑩穎受害。法官表示，章的死亡歸咎於被告諮商人員，離事實有很大的距離，也不足以依聯邦民權法追究他們的責任。

36頁裁決書中指出，被告並沒有直接鼓勵克里斯汀森或告訴他可以按照自己的衝動行事而不會受懲罰。諮商人員啟動治療計畫，最後沒有完成，因此導致章瑩穎陷入危險的說法，完全只是推測。法庭無法知道若克里斯汀森未接受治療，會發生什麼事。

法官支持校方律師提出的動議，社工人員無法對僅見過一次面的克里斯汀森，兩個多月後不可理解的行為負法律責任。

校方2019年10月，回絕章家人的求償訴訟，並向法官提出動議要求撤銷該案。章家對此表示失望與傷心。

章瑩穎父親章榮高(左)曾在法庭上看見與女兒最後一張合照後淚崩。圖／檢方證物照片 分享 facebook