川普談金正恩：兩人關係好、相信金正恩守信

美國總統川普31日談及北韓問題指出，他與北韓領導人金正恩關係非常好，雙方在新加坡簽的協議包含北韓去核化，相信金正恩會守信。

北韓執政黨勞動黨近日舉行第七屆五中全會，根據北韓中央通信社（KCNA）報導，金正恩在會中表示，要不斷繼續大力推進確保國家安全必須先決的戰略武器開發工作，直到美國的敵朝政策被取消；隨著美國今後的對朝立場將向上調整加強核遏制力的廣度和深度。

金正恩並說，為建立美朝信任，北韓率先採取停止核試驗和洲際彈道飛彈試射、廢除核試驗場的重大措施的兩年期間，美方一直沒能做出與之相應的回應；「在此條件下，我們再也沒有任何理由單方面受制於沒有守護的夥伴的公約。」

川普31日在佛州參加晚會前，回應關於北韓、美中貿易等問題；他重申與金正恩關係非常好，也知道金正恩傳遞關於耶誕節禮物的訊息，他希望這分禮物是個美麗的花瓶。

川普表示，金正恩確實在新加坡簽了協議，其中有關北韓去核化，「我認為他是守信的人」。

美國國務卿龐培歐接受哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News）訪問時說，川普試圖透過外交途徑處理北韓問題，希望北韓會繼續走這條路，這是正確的解決方案，雙方要和平，而非對抗。