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拍板！ 川普：1月15日簽署美中第一階段貿易協定

2019年最後一交易日 那指100期貨早盤小漲

2019-12-31 23:10經濟日報 編譯林聰毅／綜合外電

美國總統川普宣布美中將於2020年1月15日簽署第一階段貿易協議，激勵那斯達克100期貨指數在2019年的最後一個交易日的早盤在平盤上下狹幅波動，一度小漲8.5點至8,742點。

儘管川普在推特宣布美中簽協議日期，但美股現貨指數在2019年最後一個交易日早盤似乎漲不太動，道瓊工業、標普500及那斯達克綜合指數分別微漲0.02%、0.01%及0.14%。

川普標普美股

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