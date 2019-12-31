彭博大撒幣爭提名 規模大到成為個人振興經濟方案

有意問鼎民主黨總統提名人的前紐約市長彭博（Michael Bloomberg）計畫在未來3個月砸下4億美元來爭取提名，這種大撒幣的方式在美國也是前所未有，就是為了確保爭取到提名。

彭博在關鍵州的電視與數位廣告曝光量激增，在北卡他的廣告一天播36次，全美廣告量增加22%。紐約郵報戲稱彭博是一個人的振興經濟方案，這些全是為了明年3月3日14個州同步舉的民主黨初選投票，俗稱的「超級星期二」。