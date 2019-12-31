測試報告：普查若問公民身分 少數族裔回答率低

為了保證明年人口普查工作順利展開，聯邦人口普查局今年夏天進行問卷測試的先期試驗，在問卷中列入公民身分的問題，以檢測這一問題在實際調查中會產生何種結果；當局最終報告顯示，對少數族裔將產生衝擊。

繼今年10月公布初步測試報告後，普查局30日公布測試問卷的最終報告，顯示如果列入公民身分，雖然回答率總體上不會受到影響，但對雙語使用率高的少數族裔社區、西語裔及亞裔等非公民較多的社區，則有一定的衝擊。

測試問卷是在不同的社區與群體進行試驗，普查局表示，如果問卷增加公民身分，那麼在非公民占居民比重超過5%的社區、在西語裔占居民人口近半數、在居民的亞裔比重為5%到20%，以及在雙語使用率較高的社區，主動回答問卷的比率便會降低。

在紐約和洛杉磯的測試表明，如果問卷列入公民身分，民眾寄回問卷的比率會降低，寄回問卷的西語裔也會減少。

今年夏天對普查問卷的測試，是為了找出仍然存在的問題，以便做出改進。共給48萬個家庭寄出問卷，其中半數問卷有公民身分問題，半數沒有。

普查局今年10月公布測試問卷的初步報告，顯示如有公民身分問題，主動回答率為51.5%，沒有公民身分的回答率是52%。

在問卷今年夏天開始測試時，普查局還不知道公民身分最終會不會列入問卷，因為當時正在進行司法訴訟，川普政府希望在問卷中加上公民身分，但民權組織和許多民主黨的州反對，認為列入公民身分後，會降低西語裔和移民社區參加普查的積極性。

聯邦最高法院6月底做出裁決，認為2020年的人口普查問卷可不包括公民身分問題。