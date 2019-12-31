「始於關門 終於加薪」 川普給聯邦員工高潮迭起的一年！

川普2019年給聯邦員工的冷暖：政府關門、最大幅度加薪。 歐新社 分享 facebook 川普總統讓聯邦員工度過「高潮迭起」的2019年，始於35天的停擺，終於加薪與增假大禮，包括新手父母的有12周的帶薪家庭照顧假、慷慨加薪和周間休假。

「華盛頓郵報」報導，川普選在年終節日前，不顧幕僚反對，給聯邦職員送上大禮；許多川普的高級幕僚認為，官僚體系龐大且浪費公帑，但川普則實現部分聯邦雇員長久的企盼。

一年來，210萬名公僕對川普感到心寒，他攻擊官僚體制，抱怨出席彈劾聽證的資深官員，批評氣象員對龍捲風的預報不準，誹謗徹查俄羅斯調查的聯邦調查局(FBI)官員；但隨之而來的利誘好處，凸顯川普與聯邦雇員的非正統關係。

聯邦公務員經常淪為川普加速自身政治利益的手段，或與對手僵持的籌碼。澤西市社會安全局專家塞比克說：「我認為，整體而言帶動了辦公室的積極風氣，他們(對於年終禮包)感到快樂且震驚。」

向來猛烈批評川普的共和黨策士、MSNBC政治分析師泰勒說：「就像他所做的其他事一樣，這全都是交易，且視員工為『可犧牲或可剝削』。」

川普數月前給公務員調薪3.6%，民主黨多年來推動的家庭照顧假政策則獲首肯。

華郵指出，雇員的政治立場反應全國選舉人的投票結果，約45萬名聯邦雇員住在從賓州、威斯康辛到科羅拉多等12個傳統搖擺州，可能決定選舉結果。

奧斯汀德州大學公共事務教授凱多說，聯邦雇員2020年對川普政府的預期，「無策略可循，且可能因為他每日不同的感覺而改變」。