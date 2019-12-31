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學生種族更多元 白人教師仍占多數

2019-12-31 15:25世界日報 編譯樊蕙／綜合30日電

華盛頓郵報稱，美國學校體系中，學生的種族已經變得更多元，但教師仍以白人占多數。

該報分析全國46個州加上哥倫比亞特區的學區資料發現，只有千分之一的西語裔學生，就讀的學校體系中同族裔教師比率與學生相等或更高。

該報稱，有7%的非裔學生就讀學區中，同族裔教師比率大於或等於學生、亞裔則是4.5%；而白人則是高達99.7%。

多年來，有色人種教師比率已有所增加；根據聯邦統計，在1988年，全國公立學校87%教師都是白人，到了2016年已經減少到80%。

然而，隨著每年有愈來愈多的有色人種學生入學，教師與學生之間的種族隔閡逐漸擴大；在1994年，公立學校三分之二學生都是白人，到了2016年已經不到一半。

另有研究發現，全國約八成的學生居住地所在學區，非裔或西語裔教師不到教職員總人數的5%。

有色人種長期擔任教職的機率較低，原因可能包括教育相關要求高、低薪、工作環境不友善、缺乏尊重等；結果就是，從進入中學一路到當上老師，撐到最後的有色人種愈來愈少。

教育部2016年的報告稱，有色人種就讀大學、參加師資培育計畫、順利畢業、並取得教師資格的機率都較低。

但研究人員也發現，當非裔與西語裔學生遇到同族裔老師的時候，出席率提高、停學人數減少、學習態度改善、成績更好、畢業率與升大學機率也都更高；老師也對同族裔學生期望更高，可望帶來更多好處。

只是，光是增聘多元種族教師還不夠，還要讓他們得以長期留任；聯邦資料顯示，2012到2013年，白人教師留任與前一年同一學校的機率達85%，西語裔為79%，而非裔教師則是78%。

專家稱，部分原因是非裔和西語裔教師多在城市學校任職，學生需求更高，而教師普遍過勞。

華郵分析發現，有色人種占全國教師人數的20%，但在貧困學區卻高達34%。賓州大學學者英格索說，更多有色人種教師的工作更辛苦、更勞累，也更就難長久任職。

華盛頓郵報

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