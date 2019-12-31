參加新一輪辯論…民調支持率門檻 楊安澤要求降低但遭拒

美國民主黨所有總統參選人中，最有趣的，莫過於台灣移民第2代楊安澤（Andrew Yang）。 美聯社 分享 facebook 華裔民主黨總統參選人楊安澤致函民主黨全國委員會(DNC)，要求降低參加新一輪辯論的民調支持率門檻，允許參選人在四個提早投票州中的支持率均達標，但被DNC拒絕。

民主黨下一輪辯論1月14日在愛阿華州第摩因舉行，楊安澤12月21日給DNC主席佩雷茲的信中建議，不同參選人可能因為個人無法控制的因素，而缺席第摩因的辯論舞台。現在距愛阿華、新罕布夏和內華達州的資格達標民調還有38天，而這一期間的重大轉變隨時都可能發生，以前曾多次出現。

楊安澤表示，DNC對參選人出席下輪辯論的資格要求，應是他們1月10日前在愛阿華、新罕布夏、內華達和南卡羅來納四州的民調支持率，以便更準確地反映出參選人在選民中的支持率。

但DNC通訊部門表示，DNC擴大了達標民調的範圍，12月的辯論是採納26項民調，其中逾半數是各州民調。對參選人在初選期間的辯論資格民調，DNC將不提供資助，因為違反了兩黨在辯論資格上多年採用的獨立民調標準，DNC不應為此而動用資源。

在楊安澤致函的前一天，DNC提高了下一輪辯論的門檻，要求參選人得到22萬5000個金主的支持、在至少四個全國民調、四個提早投票州中的一個州的民調支持率為5%，四個提早投票州分別是愛阿華、新罕州、南卡州和內華達州。

楊安澤競選團隊的資料顯示，今年第四季，他的金主近40萬人，捐助額至少1250萬元。

符合條件參加1月愛阿華州辯論的民主黨參選人，包括前副總統白登、國會參議員伊麗莎白·華倫與桑德斯、印第安納州南灣市長布塔朱吉，及國會參議員艾米·克勞布查，五人均為白人。在國會參議員賀錦麗12月宣布退選後，民主黨中出現了參選人的多樣性不足的議論，在12月的民主黨辯論中，楊安澤是唯一的少數族裔。

楊安澤的競選團隊表示，在22萬5000個金主的支持上他已達標，但他僅在一項民調中符合5%支持率的要求。