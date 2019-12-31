3原因…讓美國人口成長率 百年來最低

據聯邦人口普查局(U.S. Census Bureau)30日公布的最新調查顯示，全美今年人口成長率下滑至本世紀最低，造成該現象的原因包括出生率降低、死亡率增加、外國移入人口減少等。

該調查顯示2019年全美總人口數達3億2800萬，然而從2018年至2019年人口僅成長0.5%，約1500萬人；據布魯金斯研究院(Brookings Institution)首席人口統計學家弗瑞(William Frey)表示，今年的出生率可比1917年到1918年，歷經二次世界大戰時同樣低迷。

同時今年受到二戰後的嬰兒潮世代老化影響，幾十年來首次人口自然增長率，也就是出生人數比死亡人數，多出不到100萬人。

弗瑞說：「二戰後的嬰兒潮世代正邁入70歲，未來該世代逝去的人數會增加；另一方面，比率上來說符合生育年齡的女性，即使其中有些人已經有小孩，人數仍持續下滑。」

在西維吉尼亞州、緬因州、新罕布夏州和佛蒙特州的人口自然增長率皆為負成長，顯示人口變化跟地域性的關連，但是波多黎各卻在十年來首次人口呈現增長，全島去年至今增加340人。

自2018年至2019年間，外國移入美國的人口降至59萬5000人，和2016年移入人口相比減少100萬；弗瑞說：「除了川普限縮移民的政策所造成的觀感之外，外國人認為美國經濟前景不如十年前金融風暴重創時來得好，因此造成移入的人口減少。」

今年全美有10州的人口數呈現下滑：紐約州減少7萬7000人，伊利諾州的登記住戶減少5萬1000人，另外西維吉尼亞、康乃狄克、密西西比、夏威夷、新澤西、阿拉斯加和佛特蒙州的登記住戶也都減少12000人到5000人不等。

另一方面，南方人口卻比以往增加，2018年至2019年整體成長0.8%，除了死亡人數低於新生人數，移入的人口也呈現成長；北方人口則因為大量人口外移，面臨十年來首次人口數下滑，整體減少0.1%。