譴責反猶四人幫川普大讚猶太領袖

歐凱秀(左二)、歐瑪(左一)及特萊布等人。 美聯社 分享 facebook

紐約州28日發生持刀歹徒闖入猶太教光明節(Hanukkah)慶祝活動刺傷五人後，一名猶太社群領袖把反猶太攻擊頻傳的責任怪罪在民主黨國會議員「四人幫」身上，竟獲得川普總統高度讚揚。

猶太社群領袖西金德(Dov Hikind)29日早晨接受福斯新聞網(Fox News)「福斯與朋友」(Fox & Friends)節目專訪時說，包含歐凱秀-柯提茲(Alexandria Ocasio-Cortez)、明尼蘇達州聯邦眾議員歐瑪(Ilhan Omar)、麻州聯邦眾議員普斯莉(Ayanna Pressley)、密西根州聯邦眾議員特萊布(Rashida Tlaib)等四名自由派少數族裔女議員經常發表「仇恨言論」，導致近來社會上反猶太氣氛日益高漲，並出現各種反猶太攻擊行動。

西金德說，仇恨言論其來有自，歐凱秀、歐瑪、普斯莉、特萊布等國會議員大放厥，沉溺於仇恨言論，不需要承擔責任，「大家可以看出這當中確實有著新標準，對反猶太言論有一種標準，對其他形式的仇恨卻有不一樣的標準。」

自稱為民主黨員的西金得說：「很不幸的，黨內同僚是以雙重標準來看待問題。」他說，左派人士對於任何形成的仇恨言論都不願縱容，除非是針對猶太人而來的仇恨言論。

川普30日早晨在推特發文寫道，要對備受敬重的猶太領袖西金德致謝，「謝謝他在福斯與朋友發表關於我的精彩聲明。」

對於被川普點名致謝，西金德30日透過推特回應表示，感謝川普在讓美國變得更強大、更繁榮的同時，持續保護著猶太人。

另一方面，猶太民權組織「反誹謗聯盟」(Anti-Defamation League)執行長葛林布拉特(Jonathan Greenblatt)29日則發表聲明，呼籲川普採取更多實際行動。

葛林布拉特在聲明中寫道：「光是在過去一周裡，紐約州與新澤西州就發生至少十起反猶太事件，到底什麼時候才算夠了？」