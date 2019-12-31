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德州教堂槍案 前科槍手遭70歲教友6秒英勇擊殺

2019-12-31 14:25世界日報 編譯樊蕙／綜合30日電

德州教會搶案現場。當時教會正在進行儀式，可以見到在畫面上左邊有人舉槍指向右邊的槍...
德州教會搶案現場。當時教會正在進行儀式，可以見到在畫面上左邊有人舉槍指向右邊的槍手。 美聯社
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德州懷特賽特門(White Settlement)基督教堂(West Freeway Church of Christ) 29日槍擊案的槍手已確認為43歲的男子金努能(Keith Thomas Kinnunen)，他在殺害兩人後，被曾經擔任聯邦調查局(FBI)探員的警衛志工威爾森(Jack Wilson)擊斃。

槍手金努能有犯罪前科，曾因為偷竊、以致命武器進行重傷害而被捕；目前警方尚未證實金努能的犯案動機，以及為何選在該教堂犯案。

FBI正在調查本案，並稱金努能在當地「停留時間較短」但也與當地民眾有往來；而案發教堂的倖存教友說，之前完全沒有見過金努能；一名曾經坐在他旁邊的女性目擊者說，案發當時金努能「戴著墨鏡和假鬍鬚，身上穿著背後有寫字的夾克」，還說他看起來行徑詭異。

金努能的姊妹艾米(Amy)說，案發當天是兩人的弟弟喬爾(Joel)輕生屆滿10周年的日子，她認為，金努能可能是打算讓員警或民眾將自己擊斃。

70歲的威爾森，據信在金努能開始開槍的六秒之內就將其制伏，英勇行為受到廣泛讚揚；威爾森目前正競選郡政委員。

威爾森在臉書(Facebook)上說：「在那座基督教堂發生的事件，迫使我站在那樣的立場，我不希望任何人跟我一樣，但邪惡還是存在，而我必須制伏在教堂裡行兇的槍手。」

消息來源稱，該教堂的警衛志工團隊成立已超過10年。

在金努能槍下喪命的兩人，包括67歲的警衛志工懷特(Richard White)、以及64歲教堂執事華勒斯(Anton `Tony` Wallace)。

華勒斯是一名註冊護士(Registered nurse)與該教堂執事，槍手開始開槍時，他正在發聖餐；女兒蒂芙尼(Tiffany)29日晚間受訪時說，當時她坐在教堂內木製長椅上，見到父親中彈後連忙跑過去，父親卻在她懷裡嚥下最後一口氣。

蒂芙尼向國家廣播公司(NBC)透露，槍手一開始看起來像是以兩名警衛志工為攻擊目標；她說：「槍手從長椅上站起來，轉身面向我爸，然後我認為他朝向警衛開槍」，她也說自己面對這樣不明所以的暴力行為，當下完全不知所措。

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