猶太會堂遇襲…反閃族主義蔓延 兩黨譴責「仇恨危機」

全美各地幾乎天天發生反猶太攻擊，兩黨政治人物紛紛譴責「仇恨危機」。(Getty Images) 分享 facebook

紐約州猶太會堂遇襲案震驚猶太社群，聯邦檢察官30日舉證稱非裔嫌犯湯瑪斯(Grafton Thomas)曾上網搜尋希特勒和納粹文化，顯示他具有反閃族主義傾向；嫌犯家屬駁斥檢方說法，稱湯瑪斯長期為思覺失調症等精神疾病所苦；全美各地幾乎天天發生反猶太攻擊，兩黨政治人物紛紛譴責「仇恨危機」。

未同化非法移民之子逞凶？

國土安全部代理副部長古奇內利(Ken Cuccinelli)30日在推特上發文，指猶太教光明節(Hanukkah)派對兇嫌為未同化的非法移民之子，但隨後刪除貼文。

古奇內利透過官方推特帳號寫道，「兇嫌是非法移民生下的美國公民第二代，這位非法移民因為1986年的非法移民特赦法案獲得特赦。顯然，美國價值並未在這個家庭中體現，至少在這個暴力且顯然偏執的兒子身上沒有。」

國土安全部並未立即回應這則已遭刪除的推文，且未證實古奇內利宣稱犯案的非裔嫌犯湯瑪斯(Grafton Thomas)為非法移民之子的說法是否正確。

38歲的湯瑪斯28日在猶太教慶祝光明節時，持刀闖進紐約州蒙西鎮一名猶太拉比(領袖)家中砍傷五人，其中四人30日已出院，另一人重傷留院觀察。

湯瑪斯28日晚間10時許犯案，深夜在曼哈頓哈林區落網，警察攔下他時，他仍穿著沾有血漬的衣服，不發一語。

他29日不認罪五起企圖謀殺案與一起入室盜竊案，裁定收押不得保釋；翌日再過堂時，他又面臨試圖以危險武器殺戮或傷害的妨害信仰自由五項控訴。

曾蒐尋希特勒、納粹的資料

聯邦檢察官30日對他提出仇恨犯罪指控，顯示他具有反閃族主義行兇動機；檢方在湯瑪斯的手寫日記中發現指稱希特勒、納粹文化的參考資料，另有大衛星(猶太教和猶太文化的標誌)和納粹黨徽的繪圖。

聯邦調查局(FBI)調查專員朱利亞‧布朗(Julie S. Brown)說，官員搜查湯瑪斯的手機，發現他過去一個月來四度搜尋「為何希特勒仇恨納粹」，也查了「靠近我的德國猶太會堂」，及新澤西州伊麗莎白市和紐約州史泰登島的「猶太復國主義會堂」；此外，湯瑪斯用手機瀏覽標題為「紐約市在可能的反閃族主義攻擊後，增加猶太街坊的警力布署」的文章。

家人說他罹患了思覺失調症

湯瑪斯的家人說，他有長期的精神病史，包括舊稱精神分裂症的思覺失調症。

眾院議長波洛西(Nancy Pelosi)推文寫道，對此案痛心且心神不寧，譴責所有形式的偏執和仇恨。參院多數黨領袖麥康諾(Mitch McConnell)則推文寫道，對抗仇恨和心理失常者的戰役尚未告終。