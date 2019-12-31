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「我永遠無法忘記…」 馬里蘭一場「金髮歧視」實驗影響50年

2019-12-31 14:21世界日報 編譯樊蕙／綜合30日電

馬里蘭州初中歧視金髮實驗，影響持續50年。 法新社
馬里蘭州初中歧視金髮實驗，影響持續50年。 法新社
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「黑人的命也是命」是美國多年來反種族歧視常見的標語，但50年前在一所當時仍以白人為主的富裕學區初中校長，做了一項挑戰禁忌的大膽實驗，讓白人學生深切體會歧視的可怕，逼出了「金髮力量」，訴求「金髮也是人」。

馬里蘭州蒙哥馬利郡波多馬克市(Potomac)一所初中曾在1969年實驗對金髮學生的種族歧視和隔離措施，在當年引發全美譁然，曾在此實驗歷經排擠待遇的金髮學生，事隔半世紀後，如今仍餘悸猶存。

初中校長大冒險 刻意排擠金髮學生

「華盛頓郵報」報導，1930年代起，全國皆兄弟友愛周(National Brotherhood Week)成為官方在全國倡導寬容風氣的活動，在1969年，波多馬克市的卡賓‧約翰初中(Cabin John Junior High)校長華倫(Tom Warren)，試圖在「全國皆兄弟友愛周」讓學生學習關於歧視的發展與傳播的過程，於是該校展開一場實驗，但不是針對非裔學生，而是刻意排擠金髮學生。

當年2月17日星期一，即全國皆兄弟友愛周的第一天，「該校透過公共廣播系統和發行的單頁報紙傳布訊息說，金髮的人都是低等，且不受歡迎。」在實驗開始前幾天，華倫便通知學生家長說，金髮學生將遭遇許多美國人每天都面對的諸多不便與褫奪權利。

限走側門 樓梯間高掛「金髮止步」

當時就讀該校八年級的金髮女生珍‧西波‧布朗(Jan Shipe Brown)對於這場實驗至今仍印象深刻；當天她身穿青綠色毛衣與裙子，剛下校車就看見校門口張貼布告稱：「金髮者限走側門」，並由深色頭髮的學生守衛，不讓金髮的人進入，走進校園後，學校大樓的樓梯間，也掛上巨大橫幅布條稱：「金髮止步」。

多位糾察隊員嘲笑她，還叫她去走金髮專用樓梯間；上課時，老師都刻意忽略她；吃午餐或在圖書館時，她也被迫與深色頭髮的朋友分別坐在不同桌，還只能使用特定的入口、飲水機、與廁所。

「哭著提早回家永遠難忘那星期」

布朗最近接受電話訪問時說：「我永遠無法忘記那個星期，對我的人生影響深遠。」

許多校友說，當時有幾名糾察隊員多次以執行新規之名、進行霸凌之實；當時就讀九年級的沃森(Mark Walston)回憶道：「糾察隊員幾乎變成新納粹分子，履行職務過當，與學生發生肢體衝突」；他說，實驗進行兩天，就有許多金髮女生哭著提早回家。

學生戴上「金髮力量」文字反擊

到了第二天，金髮學生也開始反擊；有的金髮學生也穿戴上文字標示寫到：「金髮力量」或「金髮的也是人」；一名深色頭髮女生甚至將自己的頭髮染成鮮豔的金黃色，藉此聲援。

該實驗引發巨大爭議，全國各地媒體都在報導，隨後連哥倫比亞廣播公司(CBS)電視臺晚間新聞主播克朗凱(Walter Cronkite)都特別報導此事；許多金髮學生也紛紛離校。

當時也在該校就讀九年級的蘇利文(Chuck Sullivan)說，直到多年後他才終於明白校長華倫的用意：要讓學生意識到歧視會傷害所有人，包括加害者與受害者。

當年學到教訓 今日種族依舊無解

到了星期三，華倫決定終止該實驗，宣稱大家已經學到重要教訓。

華郵指出，1969年，該校800名學生中，只有15名非裔學生；該校所在的蒙哥馬利郡法院大樓前還豎立著南方邦聯(Confederate)雕像。

透過複製種族偏見，該實驗試圖探討當代最具爭議性的問題，包括偏見問題是否為南方特有、以及能否教導孩子接受或拒絕偏見等；不過，50年後的今天，這些種族議題仍在全國各地廣泛討論。

種族歧視

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