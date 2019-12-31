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在此酗酒性侵神父 主教460萬裝修豪宅 教區120萬悄售

2019-12-31 13:08世界日報 編譯馬永慶／綜合30日電

西維吉尼亞州天主教會負責人布蘭斯費德主教(Bishop Michael J. Bransfield)因性醜聞和財務不當被免職後，他曾居住過的教會物業被出售。這是惠靈市(Wheeling)一棟歷史悠久的殖民地復興風格房屋，稱為「Elmcrest」，面積9200平方呎，設有五個凸窗。布蘭斯費德曾花460萬元把它整修到完全符合自己的要求。

「華盛頓郵報」報導，該教區沒有雇用房地產經紀人，沒有在網上刊登售賣廣告，也沒有公開讓人參觀，而是把該物業以120萬元售予一名富裕的惠靈市居民。

教會高層說，私下出售是避免支付佣金給房地產經紀人，同時避免讓布蘭斯費德的豪奢生活曝光。

根據梵蒂岡教會調查員今年初完成的一份機密報告，Elmcrest不僅是這位奢侈主教的豪華私人寓所，也是他酗酒和性侵犯年輕神父的地方，他還在地下室定製了一個酒吧。

教會文件顯示，布蘭斯費德在擔任主教13年間，經常乘坐私人飛機環遊世界，花費超過240萬元，並向教士贈送數十萬元現金禮物，由教區支付。調查人員說，他最花教會金錢的事情，莫過於裝修這座跨世紀宅第。

裝修主管巴勒(Jim Baller)、建築師和參與施工的另外四人透露，這棟房屋原先不過進行有限度翻新，但布蘭斯費德在2005年來到不久後，堅持耗費巨資，到完工時，這個住宅有一張2萬元的餐桌，配備加熱地板的一個主浴室，以及可儲存數百瓶酒的的恆溫酒窖。

巴勒說，布蘭斯費德希望在房屋和附近的70號州際公路之間植樹，創造一個緩衝地帶。他還希望在圍繞房屋的七英畝土地上，進行景觀美化，以及大面積覆蓋草皮，並蓋建一個魚塘和瀑布裝飾場地。

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