Apple Watch心跳偵測 紐約大學醫師控侵權

紐約大學一名醫師日前控告蘋果公司技術侵權。(Getty Images) 分享 facebook

過去幾年蘋果智慧型手表（Apple Watch）的心跳偵測功能和緊急處理機制大受好評，但紐約大學一名醫師日前控告蘋果公司技術侵權。

據彭博新聞報導，心臟科醫師威少爾(Joseph Wiesel)宣稱自己在2017年9月時，研發偵測心跳軟體並植入蘋果智慧型手表，在告知蘋果公司這項技術研發成功後，蘋果公司未經威少爾授權同意就逕自使用。

威少爾先前靠著研發輕型的感測元件測得人們的心律，並將資料傳輸到數位顯示設備中，在2006年獲得「心房顫動偵測技術和設備」的專利。

心房顫動屬於心臟不正常活動的現象，最常見的症狀就是心臟會突然快速跳動；據聯邦疾病防治中心(CDC)指出，每年因心房顫動而住院治療的患者就有75萬人。

27日威少爾正式向蘋果提告，威少爾表示他在蘋果智慧型手表第三代發表之後，就將自己的專利寄給蘋果公司，沒想到一年後，蘋果公司又發表第四代智慧型手表；甚至把前幾代的智慧型手表更新IOS系統後，也都能使用該功能。

雖然蘋果智慧型手表僅在心臟出現異常活動時會發出通知，並不會徹底診斷使用者的心臟活動，但是威少爾仍堅持蘋果公司將他的偵測軟體值入自家產品，就必須向他購買專利；除此之外威少爾也表示，蘋果公司在沒有得到他的允許下應停止使用該技術。

威少爾在起訴書中表示，蘋果公司並沒有試圖緩解兩造衝突而是選擇拒絕協商，也指控蘋果公司早就知道這項技術已設立專利，目前蘋果公司未針對該訴訟案做出任何回應。

據彭博新聞報導，蘋果智慧型手表在本財務年度第三季前，就已經替蘋果公司創造240億元的營收；而據資料顯示，2018年蘋果的穿戴式智慧型產品市占率超過四分之一。