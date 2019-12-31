外帶杯寫「該死的豬」堪州警被辱 麥當勞：查無此事

堪薩斯州赫靈頓市(Herington)警局的一名員警，29日上午前往一家聯結市(Junction City)的麥當勞分店購買一杯咖啡，並要求附上三包糖包，結果員警的咖啡外帶杯上竟被寫下「該死的豬」(f**king pig)。

此事被赫靈頓市警局局長霍納德(Brian Hornaday)在震怒之下，上傳到社群網站臉書(Facebook)引發軒然大波。

然而30日麥當勞卻出面否認此事，該麥當勞分店的負責人唐娜‧庫克(Dana Cook)公開回應霍納德：「麥當勞向所有執法人員至上最深的敬意，但是經過仔細檢閱所有的監視器畫面，並沒有發現我們的員工有如此行為，但是未來我們希望能盡力配合霍納德局長的調查。」

被辱罵的員警雖然立刻向麥當勞投訴，但當時卻只得到麥當勞經理提供一份免費的午餐；霍納德表示該名員警曾在陸軍單位服役長達五年，退役後加入警政單位，剛到赫靈頓警局才兩個月的時間。

霍納德因此替下屬打抱不平：「麥當勞接到投訴只想用一頓『免費的』午餐打發我們，他想得美！一個過去犧牲捍衛國家的退伍軍人不應該受到這種待遇！」

此事被媒體報導後引發極大關注，當地民眾認為麥當勞應即刻開除該名員工，事發時庫克也緊急做出回應，表示麥當勞一向尊重執法人員，因此會盡速展開調查。

然而公開調查結果後，庫克並未影射有人在霍納德上傳貼文前才在外帶杯上留言的可能性，而霍納德的貼文目前已經移除，並改變態度表示會和麥當勞合作進行調查。

霍納德也希望民眾能給他們一些時間，耐心等候調查結果，他說：「所有的批評都應該等到證據蒐集齊全，事實能被完整揭露之後。」