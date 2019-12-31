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白宮鷹派顧問納瓦羅：美中貿易協議最快下周簽署

2019-12-31 06:28經濟日報 編譯劉忠勇／綜合外電

白宮貿易顧問納瓦羅周一表示，美中第一階段貿易協議已經完成，可能會在下周簽署，但仍待美國總統川普或美國貿易代表確認。

美國國家貿易委員會主任納瓦羅接受福斯新聞訪問說，「協議已經定案，十拿九穩了」， 他引述有關中國國務院副總理劉鶴本周將訪問華盛頓簽署協議的報導，但並未予以證實。

《南華早報》引述消息人士報導，「華盛頓方面已經發出邀請，北京已經接受邀請。」報導說，中方代表團可能會在美國停留幾天，直到下周中。

納瓦羅向福斯新聞強調：「永遠不要相信匿名消息來源的報導，只相信來自總統川普，或者…美國貿易代表賴海哲的消息。」 他說：「我們可能會在下周前後簽署協議，目前只是在等待翻譯。」賴海哲本月已表示，兩國代表將在1月的第一周簽署該協議。

納瓦羅表示，協議將「盡快」公布，他預計不會有任何阻礙。他補充道，「基本上，需要把協議翻譯成中文，然後再檢核過，讓兩個版本一致。」

納瓦羅說：「這份長達86頁的協議包括了有關智慧財產的細節，在強制技術轉讓方面有了一個「良好開端」，「在匯率操縱方面也有一些好的表述」。

上周，川普曾表示，他與中國國家主席習近平將舉行簽署儀式。

納瓦羅：「協議已經定案，十拿九穩了」 美聯社
納瓦羅：「協議已經定案，十拿九穩了」 美聯社
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納瓦羅川普華盛頓

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