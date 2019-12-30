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影／紐約州再爆反猶太攻擊事件 川普強力譴責

2019-12-30 17:15聯合報 編譯張君堯／即時報導

美國紐約北部蒙西市（Monsey）在28日晚間發生針對猶太人的攻擊事件，嫌犯湯瑪斯（Grafton Thomas）闖入猶太教拉比羅騰堡（Chaim Rottenberg）的住家，當時屋內正在舉辦光明節儀式，湯瑪斯持刀隨機砍人，共造成5人受傷，其中2人傷勢嚴重。凶嫌也在29日出庭受審，被以5項謀殺未遂以及一項強盜罪名起訴。

事件發生在28日晚間11點45分左右，當時在羅騰堡的家中大約聚集超過100人，正在進行點蠟燭的儀式，凶手湯馬斯闖入屋內，拿出長刀當凶器，開始隨機砍人，造成5人受傷，2人傷勢嚴重，其中一名受害者是拉比的兒子。當地的猶太團體指出，受害者皆為哈西迪猶太教（Hasidic Jews）的信徒。

根據《CNN》報導，警方在午夜過後抓到了兇手湯瑪斯，當時他身上還有血跡以及強烈的漂白水味，據了解他原本想闖進附近的一間猶太教堂，但沒人開門，於是轉移陣地。

洛克蘭郡的猶太人口比例高居全美各郡之冠，達31.4%(約9萬人)，根據猶太組織反誹謗聯盟（Anti-Defamation League）指出，這起事件是紐約和紐澤西地區上星期所發生的至少第10起反猶太事件。這個月稍早，紐澤西州澤西市一間猶太熟食店曾發生槍擊案，造成2名嫌犯在內共6人喪命，當局認為攻擊動機也與反猶主義有關。

美國總統川普稱這是一起可怕的攻擊事件，推文說：「我們必須團結一致，共同打擊、對抗和根除反猶太主義的邪惡禍害。」紐約州州長古莫受訪時表示這是一起「恐怖主義行動」，他說：「凶嫌是國內恐怖分子，他們試圖製造恐懼，他們的動機是仇恨，他們正在進行大規模攻擊」還說：「反猶太等等這類偏執觀念違背了我們多元包容的價值，我們絕不容許這種仇恨行為」。

美國紐約北部蒙西市（Monsey）在28日晚間發生針對猶太人的攻擊事件，嫌犯闖入...
美國紐約北部蒙西市（Monsey）在28日晚間發生針對猶太人的攻擊事件，嫌犯闖入猶太教拉比羅騰堡（Chaim Rottenberg）的住家，當時屋內正在舉辦光明節儀式，湯瑪斯持刀隨機砍人，共造成5人受傷，其中2人傷勢嚴重。法新社
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嫌犯湯瑪斯（Grafton Thomas）在29日出庭受審，被以5項謀殺未遂以及...
嫌犯湯瑪斯（Grafton Thomas）在29日出庭受審，被以5項謀殺未遂以及一項強盜罪名起訴。法新社
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猶太反猶紐約川普恐怖主義

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