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伊州大麻合法化 中西部跨州交易恐加劇

2019-12-30 14:42世界日報 編譯孫梁／綜合29日電

密州和伊州紛紛大麻合法化 ，中西部跨州購買與攜帶大麻問題漸嚴重。美聯社
密州和伊州紛紛大麻合法化 ，中西部跨州購買與攜帶大麻問題漸嚴重。美聯社
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伊利諾州2020年1月1日起步入休閒用大麻合法化州的行列後，可能加劇大麻的跨州交易，因為密西根州的大麻零售店表示，該州自12月1日開始大麻合法化以來，許多顧客是來自大麻依然非法的鄰近州，而不顧本州官員對跨州購買和攜帶大麻的警告。

自科羅拉多州2014年開放大麻市場以來，儘管聯邦政府仍然禁止大麻交易，但跨州購買現象在東西兩岸普遍存在，內布拉斯加和奧克拉荷馬州為此提出控告，指科州的大麻合法化引起他們的風化墮落。

科州等州的大麻合法化以來，如何依法納稅和保證員工安全的法律得到執行，一直是經營者面臨的問題，各州管理部門也需要確定大麻中的哪些成分可供消費者安全地使用與吸食，而涉及到消費品的安全問題，通常是聯邦部門的職責範圍。

但最敏感的問題是大麻的非法市場，許多州對大麻實行嚴格管理，以免使之流入依然非法的州，以及本州的非法市場。

部分消費者無視本州禁令，跨州到合法化的州採購，密州和伊州今年12月1日和明年1月1日開始大麻合法化後，中西部地區其他州的跨州購買與攜帶問題將趨嚴重，因為附近州只是有條件地允許醫用大麻合法化，而不允許娛樂用合法化。

許多州在槍支管控、開車限速和飲酒年齡上的法規各不相同，丹佛大學的大麻法問題專家表示，除非聯邦政府修法，否則對大麻的跨州司法指控將層出不窮，加強大麻的管理只能在本州執行，進入其他州後將不再是管理問題，而是犯罪問題。

伊州成為全國第11個大麻娛樂用合法化的州後，其他合法化州的大麻市場和對消費者的誘惑力將受到限。不過業界分析人士認為，部分地區的跨州購買仍將盛行，但多數零售店將只有更多地依靠本地消費者，才能在激烈競爭中得以生存，外州購買不會成為中西部大麻零售店的主要財源。

大麻工安司法

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