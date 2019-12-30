美生活型態改變 開車通勤漸減

每天早上看著10號州際公路被上班族擠得水洩不通，民眾漸漸對長途跋涉的車程開始失去耐性，輕軌也漸漸成為民眾通勤的首選。

亞利桑納州大學的學生賈姬‧里歐斯(Jackie Rios)就說，自己每天早上先從郊區的錢德勒(Chandler)開車到梅薩城(Mesa)，停好車之後再搭乘輕軌到市中心上課。

像里歐斯這樣棄車選擇大眾運輸工具的人愈來愈多，過去三年以來平均每人一年開車的里程數為9800哩，和2004年的巔峰時期相比減少2%。

從都會型態的加州和紐約州，到田野鄉村的懷俄明州和佛蒙特州，全國汽車使用率都在逐漸下降，即使像鳳凰城這樣快速發展成都會區的沙漠城市，汽車駕駛的比率也都逐年下降。

幾十年下來，人們開車的模式和經濟發展息息相關，經濟發展愈好人們開車次數也愈頻繁，相對的經濟開始蕭條時，長途的通勤開銷往往是人們第一個節省的花費；儘管如此今年的現象仍異於往常，即使經濟已經漸漸復甦，人們開車的頻率仍不增反減。

造成該現象的主要原因和年輕族群的生活型態有關，年輕人習慣住上班地點的附近，或是住在大眾運輸系統便利的地方；另外在家從事網路事業相關工作，如網路購物或串流平台的人也愈來愈多，加上不需通勤的退休人潮也持續增加，這些都是原因。

聯邦運輸部統計資料顯示，2017年年紀介於16歲到19歲的青少年，和2001年同年紀的青少年比起來，平均駕駛的里程數減少了24%。

另外人們離家的次數也不如以往頻繁，據上述同筆資料統計顯示，2017年家庭外出或通勤的次數也比1990年時還低，外出購物、社交活動、休閒娛樂等戶外活動，也都漸漸的在減少。

儘管如此，汽車仍是人們主要的交通工具，全美超過四分之三的勞工是開車通勤的；整體來說隨著人口數的增加，平均每人駕駛的里程數也跟這著上升，而叫車服務平台如Uber或Lyft的普及化，也讓汽車零售業的業績持續成長。